Fedaiisf Basilicata. Al via la campagna di screening per gli informatori scientifici del farmaco

Al via la campagna di screening per gli informatori scientifici del farmaco

Oggi, 24 dicembre 2020, prende il via la campagna di screening per gli informatori scientifici del farmaco della Basilicata. I professionisti della categoria, su base volontaria, si sono recati presso l’ASP di Potenza per sottoporsi al tampone molecolare Covid-19. Impegnati in primo piano, l’associazione Fedaiisf Basilicata e il Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata.

La storica collaborazione tra la Federazione degli Informatori Scientifici del Farmaco e la Regione Basilicata ha fatto un ulteriore passo in avanti. La categoria degli informatori scientifici del farmaco viene riconosciuta come facente parte attiva del settore sanitario. La sicurezza di questi professionisti è fondamentale per la sicurezza delle persone e delle strutture presso cui svolgono la propria attività. Il loro contributo professionale si è dimostrato utile anche durante i mesi della pandemia.

L’attività di confronto, tra associazione e regione, continuerà nelle prossime settimane per rimuovere tutti gli ostacoli e organizzare al meglio il lavoro degli Informatori Scientifici del Farmaco presso le strutture sanitarie, con l’obiettivo di salvaguardarne la qualità e i livelli occupazionali.

L’associazione ringrazia l’impegno e la sensibilità del dott. Ernesto Esposito, Direttore del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, che ha voluto riconoscere il lavoro e le difficoltà, dovute all’emergenza sanitaria, della categoria.

Il presidente e il direttivo, Dr.ssa Antonietta Ostuni, Dr. Francesco Grossi, Dr. Peppe De Carlo e Dr. Fausto Avigliano

