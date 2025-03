Fonchim Faschim. Appello al voto della Commissione Sindacale.

Appello al voto della commissione sindacale.

“Cari colleghi, giorno 11 e 12 marzo si vota per rinnovo dell’assemblea del Fonchim.

Gli informatori, a differenza del personale di sede, partecipano con il voto postale.

Questa modalità è esclusiva per gli ISF quindi, anche se il loro consenso non potrà essere svelato, perché le buste anonime saranno mescolate a quelle provenienti dalle aziende, è anche vero che si saprà quanti ISF hanno partecipato al voto!!!

Se vogliamo che la nostra categoria abbia un peso in ambito sindacale e contrattuale dobbiamo partecipare in massa. Dobbiamo dare alle sigle sindacali il segnale che siamo tutti presenti e che rivendichiamo i nostri diritti. I sindacati stessi, senza una grande partecipazione degli ISF, che vale come consenso, hanno le armi spuntate in sede negoziale.

Il volantino allegato rappresenta le tre sigle sindacali presenti nella commissione, siete invitati a partecipare al voto esprimendo la preferenza per la sigla che rappresenta al meglio le vostre rivendicazioni. Le buste con la scheda vanno inviate in tempo utile presso la sede del fondo entro le 12 del 27 marzo.

Tutti gli ISF a contratto nazionale devono partecipare al voto, per dar voce a tutti noi anche per chi, a partita IVA, quella voce non ce l’ha e chiede di essere rappresentato e tutelato.

Commissione sindacale”

Qui trovate alcuni documenti già presenti nei plichi inviati:

1) ISTRUZIONI ELEZIONI LAVORATORI

2) ISTRUZIONI ELENCO ADERENTI

3) ISTRUZIONI PER SCARICARE IL VERBALE DI SEGGIO

4) F.A.Q. (a cura della Commissione Elettorale)

5) MANIFESTO ELETTORALE

FASCHIM

COSA ABBIAMO INVIATO?