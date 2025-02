I farmaci più venduti in Italia nel 2024

Mercato dei farmaci 2024 in farmacia: Tachipirina si conferma il farmaco più venduto in Italia

Il mercato dei farmaci in farmacia nel 2024 cresce a volumi dello 0,6% e a valori del 2,6%. E la Tachipirina si conferma il primo farmaco a valori e per numero di confezioni vendute. E’ quanto emerge da un’analisi dei dati Pharma Data Factory (PDF), eseguita grazie alla raccolta dei dati di sell-out della banca dati più puntuale ed estesa del mercato, con il 95% di farmacie monitorate e una rilevazione dei consumi reali di farmaci e altri prodotti in Italia.

Nel dettaglio, in farmacia, nel 2024 sono stati dispensati circa 1,79 miliardi (+0,6%) di confezioni di farmaci, per un valore di 18,1 miliardi di euro (+2,6%). Per quanto riguarda il quarto trimestre del 2024, questi indicatori diventano rispettivamente: 428,4 milioni di confezioni (-0,8%) e 4,4 miliardi di euro (+2,5%).

“E’ dunque un quadro sostanzialmente stabile quello che si è configurato anche nell’anno che si è appena concluso – spiega Giorgio Cenciarelli, Ceo di PDF – con la classe più venduta che risulta essere quella degli agenti che agiscono sul sistema renina-angiotensina e

l’analgesico Tachipirina che è saldo al primo posto fra i medicinali più rilevanti, pur avendo subìto un leggero calo a valori (307 mln di euro contro i 300 del 2023, -2,3%) e a volumi (40,8 milioni contro 42,9 dello scorso anno, -5%)”.

A seguire nella classifica dei medicinali più venduti segue

l’antitrombotico Cardioaspirina , stabile a 36 milioni di confezioni vendute,



, stabile a 36 milioni di confezioni vendute, Eutirox per la cura dei disturbi alla tiroide (da 22 a 23 milioni di pezzi, +3,3%),

per la cura dei disturbi alla tiroide (da 22 a 23 milioni di pezzi, +3,3%), il vitaminico Dibase (stabile a 17 milioni di scatole vendute),

(stabile a 17 milioni di scatole vendute), il diuretico Lasix (17 mln),

(17 mln), il corticosteroide Bentelan (sempre settato sui 15 milioni di pezzi venduti in un anno).

(sempre settato sui 15 milioni di pezzi venduti in un anno). In aumento il beta-bloccante Bisoprololo (da 13,8 a 14,5, in aumento del 4,6% di confezioni),



(da 13,8 a 14,5, in aumento del 4,6% di confezioni), Augmentin (stabile a 14 mln),

(stabile a 14 mln), l’antifiammatorio Oki (in leggero calo da 14 a 13,6 mln di pezzi, -3,5%).

(in leggero calo da 14 a 13,6 mln di pezzi, -3,5%). Al decimo posto l’ace-inibitore Triatec, che è passato da 14 a 13,2 milioni di confezioni, in calo del 5,6%.

“La crescita a valore del mercato farmaceutico in farmacia – commenta in chiusura Cenciarelli – indica un incremento del prezzo medio per confezione, probabilmente dovuto a una maggiore richiesta di farmaci innovativi o a prodotti con un più alto valore terapeutico.

Il 2025 si prospetta come un anno chiave per comprendere meglio le dinamiche del settore e per capitalizzare sulle tendenze emergenti. Sarà fondamentale per aziende e operatori del comparto interpretare correttamente i dati per ottimizzare strategie commerciali e distributive”.

