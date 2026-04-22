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I medici di famiglia possono restare in servizio fino a 73 anni

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È entrato in vigore oggi il decreto legge Pnrr, dopo che ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Di particolare interesse per la medicina generale l’articolo 4, con i commi 4-bis e 4-ter che prorogano al 31 dicembre 2027 la possibilità di «trattenere in servizio, a richiesta degli interessati» i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

In altri termini i medici di famiglia potranno restare in servizio fino a 73 anni per colmare i vuoti d’organico nella sanità. L’ultimo rapporto della Fondazione Gimbe stima infatti che in Italia manchino oltre 5.700 medici di medicina generale rispetto al fabbisogno. Una norma simile era stata inserita per i medici ospedalieri con l’ultimo Dl milleproroghe.

fonte Fimmg 22 aprile 2026

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