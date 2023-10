“Il Ruolo dell’ISF in Italia”. Relazione di AIISF Piacenza alla scuola di specialità per MMG

Giovedì 19 ottobre si è svolta presso la scuola di specialità per MMG c/o l’ospedale Civile di Piacenza, la relazione dal titolo “IL RUOLO dell’ISF IN ITALIA”. Sì ringrazia pubblicamente la docente Dr.ssa Stefania Livraga che ha dato la possibilità in una sede autorevole di chiarire al meglio il ruolo dell’isf.

Obiettivi del Corso:

1) Quali sono le leggi e i regolamenti che disciplinano l’informazione scientifica sul farmaco

2) Quali sono i requisiti di legge che gli ISF devono possedere per svolgere il lavoro di informazione scientifica sul farmaco

3) Quali sono i documenti che un isf deve avere in borsa per entrare dal medico

4) Come il medico riceve e interagisce con l’isf nel pieno rispetto delle regole e dei ruoli.

Relatori: Dr.ssa Silvia Brega Presidente AIISF Sez. di Piacenza e Dr. Gianluca Basini consigliere AIISF Sez di Piacenza (nella foto). Era presente il Presidente Nazionale FEDAIISF Dr. Antonio Mazzarella che oltre ai saluti iniziali ha risposto anche ad alcune domande poste dagli uditori.

La relazione ci ha consentito di chiarire tanti aspetti sulla figura dell’isf che alcuni messaggi distorti e preconcetti hanno determinato per una professione che deve riportare l’attenzione sulla massima competenza inerente al farmaco che presenta.

Comunicato Sez. AIISF Piacenza

