informatori in carriera. L’ex ISF Morena Sangiovanni è stata nominata amministratore delegato Italia di Italfarmaco.

Italfarmaco nomina Morena Sangiovanni nuovo Amministratore Delegato Italia

Milano, 4 marzo 2026 – Italfarmaco S.p.A. ha annunciato la nomina di Morena Sangiovanni a nuovo Amministratore Delegato Italia.

Sangiovanni, laureata in Biologia e con un Master in International Business Management, vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore farmaceutico, maturata in ambito Human Pharma, Animal Health e Manufacturing.

Ha iniziato la propria carriera come informatore scientifico del farmaco, per poi assumere posizioni di leadership crescente in varie aree funzionali, guidando organizzazioni complesse e progetti di sviluppo a livello nazionale e internazionale.

Entrata in Boehringer Ingelheim nel 2005, ha ricoperto, tra gli altri, i ruoli di General Manager Czech Republic e, dal 2020, di Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Boehringer Ingelheim Italia.

«Italfarmaco rappresenta una realtà con una forte identità scientifica e una visione di lungo periodo – ha dichiarato Sangiovanni – In continuità con una storia di oltre ottant’anni, una presenza solida e affidabile in ambito scientifico, commerciale e industriale.

La crescita dell’azienda continuerà a fondarsi capacità di rispondere a bisogni clinici insoddisfatti attraverso innovazioni capaci di generare un impatto concreto e duraturo sia per i pazienti sia per l’intero sistema sanitario».

Sangiovanni risponderà ad Alvaro Acebron, Senior Vice President Specialty Pharma & Consumer Health. La sua nomina segue quella di Francesco De Marco a Group CEO e si inserisce nel percorso di evoluzione di Italfarmaco, volto a consolidare le basi aziendali e a rafforzare la presenza nei mercati strategici, nel solco di una tradizione di eccellenza scientifica e di una visione di lungo periodo.

ITALFARMACO

Fondata a Milano nel 1938, Italfarmaco è una casa farmaceutica privata attiva su scala globale che ha guidato lo sviluppo e ottenuto l’approvazione di molti prodotti farmaceutici in tutto il mondo. Il Gruppo Italfarmaco è presente in oltre 90 Paesi grazie a società affiliate o controllate in modo diretto. L’azienda è leader negli ambiti di ricerca, sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di prodotti farmaceutici e vanta successi comprovati in numerose aree terapeutiche come immuno-oncologia, ginecologia, neurologia, malattie cardiovascolari e malattie rare. La divisione di Italfarmaco dedicata alle malattie rare porta avanti programmi relativi alla distrofia muscolare di Duchenne, alla distrofia muscolare di Becker, alla sclerosi laterale amiotrofica e alla policitemia vera.

Comunicato Italfarmaco

