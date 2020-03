ISF Bergamo, raccolta fondi a sostegno emergenza COVID-19

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Noi tutti Informatori Scientifici del farmaco di Bergamo e provincia, uniti e solidali con la cittadinanza in piena emergenza Covid-19, abbiamo deciso di donare presidi sanitari ad ATS Bergamo per poter permettere ai medici di visitare e curare in sicurezza i propri assistiti direttamente a domicilio. Le donazioni comprenderanno gel disinfettante, mascherine, camici monouso, saturimetri e bombole d’ossigeno, compatibilmente con la possibilità di reperire quanto detto sul mercato.



Abbiamo prontamente attivato una raccolta fondi per supportare gli operatori sanitari di Bergamo e provincia, che con dedizione e professionalità stanno lottando strenuamente in prima linea per la salvaguardia di tutti, donando dispositivi medici necessari alla limitazione del contagio del Covid19.



Fare rete con le istituzioni locali, in particolare ATS Bergamo, Croce Rossa e i medici del territorio, è servito per capire cosa potesse essere necessario sul campo e di conseguenza provvedere al materiale necessario per mettere in sicurezza i medici nelle visite domiciliari dei pazienti con sintomi importanti.



Sono bastate 24 ore per raccogliere circa 4000 €, quota già in parte impegnata per l’acquisto di 9000 flaconcini di gel disinfettante che oggi sono stati consegnati ad ATS e che provvederà alla distribuzione nei distretti sanitari di Bergamo e provincia.



Essere uniti come categoria di professionisti in un momento di grande emergenza sul nostro territorio cittadino e provinciale, ci è sembrato un dovere etico da compiere nonché il modo più utile per dimostrare solidarietà a tutti i medici, infermiere, segretarie di studio, con cui lavoriamo a stretto contatto sia umano che professionale e con cui condividiamo un rapporto di stima e amicizia reciproche, costruito in anni di collaborazione.



Vogliamo essere un esempio di resilienza e solidarietà e faremo quanto nelle nostre possibilità per coinvolgere più persone possibili e contribuire concretamente e in tempi brevi.

Per informazioni scrivere a isfbergamo@gmail.com

la raccolta fondi prosegue, chi volesse partecipare può fare riferimento al seguente

IBAN di Ats Bergamo: IT94 H030 6911 1001 0000 0300 037

Conto intestato a ATS BERGAMO

Causale: sostegno emergenza coronavirus