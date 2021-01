Lettera del Consigliere regionale Carretta in Direzione Welfare Lombardia

Vaccinazioni anti-Covid agli informatori scientifici, Carretta: «Entro quali tempi?»

Secondo il consigliere regionale di Azione tale categoria professionale deve «essere riconosciuta a rischio al pari del personale sanitario»

L’appello di essere inclusi nel piano regionale di vaccinazioni anti-Covid lanciato da Andrea Arena, presidente della sezione bergamasca dell’Associazione italiana informatori scientifici del farmaco, non è rimasto inascoltato. Il consigliere regionale di Azione, Niccolò Carretta, ha infatti inviato una lettera al direttore generale Welfare Marco Trivelli per sapere se in Lombardia è prevista la vaccinazione per questi professionisti.

