Libro di Leonardo Frezza. Impresa farmaceutica e com’è organizzata

Impresa farmaceutica e organizzazioni. Governance, struttura e ruoli delle imprese farma in Italia

Feltrinelli IBS – Autore Leonardo Frezza (edizioni Edra) pag. 192

Il volume descrive contesto, strutture, capitale intellettuale e professionale di aziende biofarmaceutiche, fotografando l’interno di un’impresa che opera nel mercato farma/life science.

Si tratta di un settore altamente complesso e questo progetto si pone l’obiettivo di illustrare, ad addetti e a non addetti, l’imprenditorialità e la professionalità delle organizzazioni che si occupano di scienza e business, attraverso un viaggio per capire come siano strutturate aziende scientifiche, tecnologiche e specializzate, attive a livello domestico o internazionale, a partire dalla ricerca e dallo sviluppo, per passare al manifatturiero, fino alla distribuzione. In ultima analisi si affrontano anche il comparto marketing e commerciale, mentre la Governance aziendale e le funzioni di supporto completano il quadro in cui si muovono strutture, ruoli e risorse.

Il punto nodale da approfondire, per chi desidera inserirsi da protagonista nel settore farmaceutico, consiste nel valutare le relazioni con le politiche istituzionali nella sanità, con l’accademia, con la classe medica, gli stakeholders e i pazienti. Il volume offre al lettore la possibilità di approcciare questo complesso argomento a partire proprio dal punto di vista dell’azienda stessa.

Video di presentazione In ultima analisi si affrontano anche il comparto marketing e commerciale, mentre la Governance aziendale e le funzioni di supporto completano il quadro in cui si muovono strutture, ruoli e risorse. Nella presentazione, Frezza (min. 17), dice che l'aspetto medico dell'azienda farmaceutica si è trasferito sul paziente. Dice che c'è una divisione della funzione medica: una di sviluppo clinico orientata sul paziente, l'altra è supporto medico al marketing.

Il libro è stato presentato ieri, presso la sede di Farmindustria a Roma, il libro descrive nel dettaglio l'organizzazione e i processi su cui si fonda un'impresa farmaceutica: dal contesto alle strutture, dal capitale intellettuale a quello professionale, fotografando l'interno di un'impresa che opera nel mercato farmaceutico e life science. Il volume – riferisce una nota – si posiziona come una vera e propria guida a tutto tondo, e si rivolge a chiunque voglia approfondire il funzionamento del settore farmaceutico: dai manager agli studenti universitari, dagli specialisti di vari settori, agli stakeholder della sanità, fino alle associazioni dei pazienti.

L'autore del libro, Leonardo Frezza, Managing partner di Frezza & Partners e Jefferson Wells Advisor, da anni opera all'interno del settore farmaceutico e life science nell'ambito della ricerca e selezione di profili dirigenziali. Il volume, inoltre, include la presentazione di Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, e un'introduzione a cura di Alessandro Testa, direttore di Jefferson Wells.

“Questo libro può rappresentare una bussola di riferimento per chi vuole comprendere quali siano i possibili percorsi professionali in un settore molto complesso e con caratteristiche uniche” afferma Alessandro Testa, direttore di Jefferson Wells, brand di ManpowerGroup specializzato nella selezione di profili dirigenziali e manageriali in settori specifici, tra cui quello farmaceutico e Life Science. “È innanzitutto un settore dove la parità di genere è quasi raggiunta, col 43% di addetti e dirigenti donna, e in cui la formazione accademica è essenziale, così come le competenze digitali. Infatti, sempre più anche in questo settore si andrà alla ricerca di professionisti ibridi, esperti non solo nel loro campo di studi ma anche di discipline informatiche. Una tendenza che riguarderà i profili ad ogni livello, dai giovani talenti ai manager e dirigenti”, conclude.

“Abbiamo aderito con piacere a questo progetto che offre una chiave di lettura diversa e di grande utilità per quanti vogliano conoscere nel dettaglio come sono organizzate e funzionano le imprese farmaceutiche – dichiara Marcello Cattani Presidente di Farmindustria a Farmacista33– .L’asticella da superare per rimanere competitivi è sempre più elevata e le aziende farmaceutiche che investono in Italia lo sanno e vogliono rispondere a questa sfida che richiede però un quadro regolatorio e una governance rinnovati e al passo con i tempi”.