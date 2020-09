Chi finanzia l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). N.d.R.

Il professor Silvio Garattini, 90 anni, fondatore dell’Istituto Mario Negri, sostiene da tempo che «la metà dei farmaci è inutile, una pillola su due è inutile». Il motivo? «Di uno stesso principio attivo, esistono sul mercato decine di prodotti farmaceutici, che di diverso hanno solo l’etichetta. Tutto questo non serve per curare i malati, bensì per gonfiare i profitti delle aziende farmaceutiche». Un esempio? Una ricerca scientifica pubblicata dal British Medical Journal ha appurato che il 65% dei farmaci oncologici, solitamente tra i più costosi, non sono stati introdotti a beneficio dei malati, bensì per quello dei bilanci di Big Pharma. Ma chi controllo questo mercato?In Italia, l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha il compito di stabilire il prezzo delle medicine che le aziende farmaceutiche vendono al Servizio sanitario nazionale. Un prezzo segreto, tale per una clausola imposta da Big Pharma agli Stati europei, così da rendere impossibile l’unificazione del prezzo dello stesso medicinale perfino nei paesi con la stessa moneta, l’euro. Al di sopra dell’Aifa, con un potere maggiore, c’è l’Ema, l’Agenzia europea per le medicine, trasferita da Londra ad Amsterdam dopo la Brexit: il suo compito è di autorizzare, o vietare, l’immissione sul mercato europeo di ogni singolo farmaco. Dunque, un potere decisivo enorme.

Purtroppo, si tratta di un potere circondato da ombre e sospetti inquietanti. Basti sapere che il budget 2020 dell’Ema, su un totale di 358 milioni di euro, è coperto per 307 milioni (84%) da contributi delle case farmaceutiche e appena per 51 milioni da fondi dell’Unione europea. Dati scovati e pubblicati da Mario Giordano nel suo bel libro (Sciacalli, virus, salute e soldi; Mondadori). Numeri che dimostrano come, nel settore farmaceutico Ue, il controllato (Big Pharma) controlli di fatto il controllore (Ema), e ne influenzi ogni singola decisione sui farmaci da immettere sul mercato europeo.

Grazie ai milioni versati, infatti, Big Pharma ha il privilegio di partecipare alle riunioni dell’Ema tramite un proprio avvocato. Per legge, le valutazioni dell’Ema su un nuovo farmaco devono basarsi su tre parametri: sicurezza, efficacia, qualità. Il che è il minimo. Ma se un farmaco è il doppione di un altro precedente, è davvero necessario? Ebbene, questa domanda è inutile porla durante le riunioni dell’Ema. «Io ci ho provato», ha raccontato a Giordano un ex membro dell’Ema. «Alzavo la mano e chiedevo: siamo sicuri che questo nuovo farmaco sia necessario? Aggiunge qualcosa di nuovo? Cura meglio degli altri? Ogni volta l’avvocato delle aziende farmaceutiche, sempre presente alle sedute, mi bloccava: la legge non prevede questa valutazione». E ovviamente l’aveva vinta.

Non è dunque un caso se in venti anni l’Ema ha autorizzato 975 nuovi farmaci, mentre quelli bocciati ogni anno si contano sulle dita di una mano (cinque nel 2018). Con 36 amministratori e 890 dipendenti, l’Ema è un carrozzone europeo che ha fatto discutere più volte, soprattutto per la scarsa trasparenza. Nel 2018, causa Brexit, la sua sede è stata trasferita ad Amsterdam, che ebbe la meglio su Milano solo grazie a un sorteggio di cui, stranamente, furono smarriti i documenti. Ma qualche mese dopo, grazie a ItaliaOggi e a un mio articolo basato sulle e-mail di alcuni dipendenti Ema, si scoprì che Amsterdam aveva bluffato, in quanto non disponeva di una sede adeguata, mentre Milano aveva il Pirellone già pronto

Ripensamenti? Contropiede del governo italiano? Zero. Così il comune di Amsterdam, con la connivenza dei burocrati di Bruxelles, ha avuto tutto il tempo per costruire una sede nuova di zecca in periferia, dove l’Ema si è trasferita con calma, ma a caro prezzo. L’Alta corte di giustizia inglese ha infatti condannato l’Agenzia Ue del farmaco a pagare fino al 2039 l’affitto che aveva stipulato per la sede di Londra con un primario gruppo immobiliare, il quale non ha voluto saperne di rescindere il contratto di leasing. E la stampa inglese ha quantificato il costo totale della sentenza per l’Ema tra 470 e 574 milioni di euro, somma di gran lunga superiore al suo budget annuale.

Per questo sarà davvero interessante scoprire, tra qualche tempo, da quale tasca usciranno i milioni per fare fronte alla condanna: se ne farà carico il bilancio Ue 2021-27, tuttora in discussione, oppure le aziende di Big Pharma, in cambio dei soliti favori? Mario Giordano ha calcolato che le prime dieci aziende farmaceutiche nel mondo fatturano 408 miliardi di euro l’anno, tre volte il prodotto interno dell’Ungheria, 250 volte il pil del Gambia. La risposta su chi pagherà, potete scommettere, verrà di conseguenza. Il che non toglie che la cuccagna farmaceutica europea continui a essere un problema politico molto serio, dove Big Pharma conta più degli Stati sovrani e della stessa Ue, così che i suoi profitti contano più della tutela della salute dei cittadini europei: questione resa ancora più urgente dalla pandemia Covid-19, ma ignorata colpevolmente da governi e giornaloni in tutta l’Unione europea.

Qualcuno, evidentemente fraintendendo e non conoscendo la nostra storia, si lamenta perché l’articolo riportato sui finanziamenti di Big Pharma all’EMA metterebbe in “cattiva luce” gli ISF e potrebbe arrecare loro gravi danni lavorativi.

È bene precisare quanto segue.

Qualsiasi opinione, consiglio, comunicato o altre informazioni espresse o rese disponibili da terzi e da noi pubblicate o riportate non è attribuibile né è necessariamente condivisa da Fedaiisf bensì ai rispettivi autori.

La responsabilità dei contenuti riportati su questo sito è di chi li scrive. Fedaiisf non è responsabile per quanto pubblicato in articoli non propri o dei commenti riportati o di altre eventuali piattaforme non collegate alla stessa Fedaiisf.

Il fatto che gli ISF lavorino anche per Big Parma non significa che siano Big Pharma. È proprio il nostro silenzio a riguardo che potrebbe essere strumentalizzato dai nostri detrattori i quali potrebbero accusarci di complicità dimostrata dal suddetto silenzio.

Fedaiisf non ha nulla a che fare con il “sistema” delle aziende farmaceutiche né con le connessioni che esse instaurano con chi dovrebbe controllarle. Tanto è vero che denunciamo continuamente le incongruenze e le contraddizioni di tutto il Sistema sanitario. Questo nell’interesse del Servizio sanitario e quindi del cittadino.

Abbiamo però il dovere di dire come stanno le cose. Sempre, anche se non ci piacciono

Nel merito specifico dell’articolo riportato. Rasi, Direttore EMA, ebbe a dichiarare: “Noi lavoriamo su un primo livello, che definisce il beneficio-rischio di un trattamento, Il secondo livello è quello dell’Hta, Health technology assessment, cioè della definizione del valore relativo di un farmaco o di un qualsiasi intervento terapeutico. Il terzo livello serve a valutare qual è il valore aggiunto terapeutico di un trattamento per definirne il prezzo. Mentre sul beneficio-rischio sappiamo bene che dati vogliamo per autorizzare un farmaco, per ammetterlo alla rimborsabilità i vari sistemi nazionali devono sapere come performa questo farmaco rispetto ad altri. Il problema è che questa evidenza noi non la possiamo richiedere, la possono richiedere gli Stati membri”

L’EMA pubblica quanto segue: Per il 2020, il budget totale dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ammonta a 358,1 milioni di euro. Circa l’86% del bilancio dell’Agenzia deriva da diritti e oneri, il 14% dal contributo dell’Unione europea (UE) per le questioni di salute pubblica e meno dell’1% da altre fonti.

Del budget totale, circa 306,8 milioni di euro proverranno da commissioni e oneri riscossi per servizi di regolamentazione; sono poi attesi circa 51,0 milioni di euro di entrate dall’UE, principalmente a sostegno delle politiche per i farmaci orfani e pediatrici, le terapie avanzate e le micro, piccole e medie imprese.

Tasse dall’industria: l’Agenzia addebita una commissione per l’elaborazione delle richieste di aziende che vogliono portare un medicinale sul mercato. Inoltre addebita commissioni per servizi relativi alla commercializzazione di medicinali nell’UE in settori quali consulenza scientifica, ispezioni e definizione di limiti massimi di residui. Per ulteriori informazioni, consulta Commissioni pagabili all’EMA.

Nel 2020, inoltre si stima che 126,3 milioni di euro saranno versati alle agenzie nazionali di regolamentazione dei medicinali dal bilancio dell’Agenzia quale compenso alle autorità nazionali per il lavoro e per il coinvolgimento dei loro membri del personale nei comitati scientifici, nei gruppi di lavoro e in altre attività dell’Agenzia.

Quindi i circa 307 milioni delle Industria a EMA non sono proprio contributi, ma commissioni e oneri riscossi per servizi di regolamentazione. Un occhio con una visione preconcetta riporta che EMA è finanziata da Big Pharma, ma lo stesso si può dire di FDA o, in altro settore, che la Banca d’Italia è finanziata dalle banche che deve controllare.