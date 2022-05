L’intervento di Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria, al Lions Club Forlì Host

Il secondo incontro in presenza dell’anno sociale 2021/2022 delle socie e dei soci del Lions Club Forlì Host ha visto la presenza come relatore di Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustra, che ha trattato il tema “Il farmaco e l’industria farmaceutica in Italia”. L’importante ospite è stato presentato da Riccardo Bevilacqua, presidente del Club, nel corso della serata di giovedì 28 ottobre 2021, che si è svolto presso il Grand Hotel di Castrocaro Terme.

Per gentile concessione del Lions Club Forlì Host riportiamo in video l’intervento del Presidente di Farmindustria, Scaccabarozzi

In sintesi l’intervento ha riguardato soprattutto il tema della ricerca scientifica farmaceutica che ha allungato le aspettative di vita. Gli investimenti delle aziende farmaceutiche in Italia (57% estere e 43% italiane) nella ricerca è di 3 miliardi. Nei prossimi 5 anni verranno investiti nel mondo 5.000 miliardi in ricerca.

Gli investimenti esteri privilegiano l’Italia per la qualità delle risorse umane. In Europa l’Italia è prima per presenza di imprese del farmaco a capitale statunitense e tedesco, seconda per quella delle imprese francesi, svizzere e giapponesi.

La tendenza della ricerca è la terapia personalizzata. Affronta la questione del brevetto sui farmaci.

Oggi l’Italia è il primo paese in Europa per produzione di farmaci con un fatturato di 31,2 miliardi di euro ed ha espresso il maggiore incremento dell’esportazione farmaceutica tra le multinazionali del farmaco europee segnando una crescita di 15 volte dal 1991 al 2017. Rappresenta il 55% di tutta l’esportazione di alta tecnologia del Paese ed è il 3° settore per investimenti in ricerca e sviluppo.

Il dibattito che è seguito ha riguardato soprattutto i vaccini.