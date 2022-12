Lutto nella Medicina Generale a Bologna. Ci ha lasciati il Dr. Giovanni Pollini

Dottor Giovanni Pollini si è spento all’età di 60 anni. Molto conosciuto e stimato come medico di medicina generale a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna.

Lascia la moglie Paola e i figli Simone, Elena e Francesco.

Grande professionista, colto, cordiale e sorridente, molto amato dai suoi pazienti.

Con noi ISF ha sempre avuto un ottimo rapporto professionale e umano, anche nel difficile periodo della pandemia e del post Covid.

Era nota la sua passione per le automobili, in particolare per la Lancia. A Casalecchio ha creato un museo che porta il suo nome in cui in si possono ammirare alcune perle della sua collezione di modellini ed un ricchissimo materiale sul mondo dell’auto. Collezione Pollini | Motor Valley.

Era inoltre impegnato nel mondo del volontariato, si ricordi il suo supporto all’Associazione Arianne Onlus che segue i problemi legati all’endometriosi.

Lascia un grande vuoto e sarà sempre ricordato nei nostri cuori.

Per Giovanni la camera ardente sarà sabato 31 dicembre dalle 8,30 alle 9,30 in Via della Certosa 16. La Santa Messa alle ore 10 nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo in Via Lame 105.