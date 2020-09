Fedaiisf alla presentazione di “Angeli in corsia”, calendario dedicato agli OO.SS. deceduti durante la pandemia

Sabato 12 settembre, nella splendida cornice del Castello Ducale di Torremaggiore (FG), si è svolta la cerimonia di presentazione del calendario “Angeli in corsia”, dedicato a tutto il personale sanitario deceduto durante la Pandemia di Covid19 nel corso della primavera 2020, a cui siamo onorati di aver dato il nostro patrocinio.

Grazie alla partecipazione di 13 artisti, alcuni dei quali presenti durante la serata, sono state realizzate delle opere uniche, esposte all’ingresso in originale e che sono parte integrante del calendario.

Sono intervenuti, oltre al presidente di Missione Africa, Raffaele Longo, che ha esposto tutto quello che è stato e che verrà fatto in Africa anche grazie ai proventi ricavati dalla vendita dei calendari (è in corso di ultimazione un ospedale nel Benin), il dott Agostino Trombetta, medico del pronto soccorso di Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, i rappresentanti dei vari ordini e associazioni patrocinanti, tra questi naturalmente l’ordine dei medici (nell’occasione rappresentato dalla dott.ssa Wilma Ardisia), l’ordine degli infermieri e del personale oss, Fedaiisf nelle persone di Antonio Mazzarella, presidente nazionale e Gerardo Maiella presidente provinciale.

Nel nostro intervento è stato sottolineato il ruolo della figura professionale dell’informatore e della vicinanza alla classe medica dimostrata anche nel periodo più buio del covid19.

Il momento più emozionante è stato l’intervento della figlia del dott Maghernino, medico di continuità assistenziale, primo sanitario pugliese vittima di questa battaglia .

Due copie del calendario sono state omaggiate rispettivamente ai nostri rappresentanti.

I calendari serviranno, come già sottolineato, all’acquisto degli arredi e dei materiali sanitari, utili al completamento di un ospedale in Benin, in Africa e sono disponibili al costo minimo di €10 per copia.

Cerchiamo di onorare questo patrocinio con l’acquisto di copie di questa “opera” che servirà a ricordare un evento epocale che ci ha visti tutti coinvolti e che servirà ad aiutare chi non ha le stesse nostre possibilità per combattere questa battaglia. Come ha ricordato il presidente Raffaele Longo “nessuno è salvo se non ci salviamo tutti”, finché ci sarà anche un solo positivo nel mondo…

Chi volesse contribuire può segnalare la propria intenzione al direttivo.

Grazie.

Elenco medici caduti per Covid

Contatti Fedaiisf Foggia