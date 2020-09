Novartis sanzionata in California per tangenti. Denunciata da un “sales representative”

L’azienda farmaceutica, denunciata da un “sales representative”, ha raggiunto un accordo da 11,8 milioni di dollari con la giustizia per aver versato illegalmente tra il 2002 e il 2011 denaro a medici affinché prescrivessero taluni dei suoi trattamenti contro l’ipertensione

einews – September 14, 2020, 21:13 GMT

Il procuratore generale della California Xavier Becerra ha annunciato oggi un accordo di $ 11,8 milioni contro Novartis Pharmaceuticals Corporation (Novartis) relativo alle accuse secondo cui la società si è impegnata in un programma di tangenti da gennaio 2002 a novembre 2011 che ha avuto un impatto sui beneficiari di Medicare e Medi-Cal.

Novartis è stata accusata di violare lo Statuto federale anti-tangenti e il False Claims Act, nonché il California False Claims Act, avendo offerto pagamenti sotto forma di contanti, pasti e onorari agli operatori sanitari per incoraggiarli a prescrivere determinati prodotti farmaceutici Novartis, inclusi farmaci come Lotrel, Valturna, Starlix, Tekamlo, Diovan HCT, Tekturna HCT e Exforge HCT, Diovan ed Exforge, destinati ai mutuati di Medicare e Medicaid.

“Le tangenti sono illegali, aumentano i prezzi per i consumatori e una volta scoperti costano molto al trasgressore. Novartis è l’ultima azienda che abbiamo scoperto a barare”, ha affermato il procuratore generale Becerra. “Nel ritenere responsabile Novartis, i mutuati del Medi-Cal del nostro Stato e i nostri contribuenti sono risarciti per oltre $ 11,8 milioni”.

La transazione è il risultato di una denuncia da parte di un informatore depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York nel 2011.

Come parte dell accordo, Novartis è tenuta a pagare alla California $ 11,8 milioni, che sarà suddivisa tra il Fondo generale e Medi-cal. Questo accordo transattivo fa parte del lavoro del Bureau of Medi-Cal Fraud and Elder Abuse (BMFEA) del Dipartimento di Giustizia della California. Attraverso BMFEA, l’ufficio del procuratore generale lavora per proteggere i californiani indagando e perseguendo coloro che perpetuano le frodi sul programma Medi-Cal. BMFEA indaga e persegue anche i responsabili di abusi, negligenza e frode commessi contro anziani e adulti dipendenti nello stato. L’Ufficio lavora regolarmente con informatori e forze dell’ordine per indagare e perseguire. Una copia dell accordo transattivo è disponibile qui.

Il BMFEA riceve il 75% dei suoi finanziamenti dal Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti nell ambito di una sovvenzione per un totale di $ 42,322,848 per l’anno fiscale federale 2019- 2020. Il restante 25 percento, per un totale di $ 14,107,616 per l’anno fiscale 2019- 2020, è finanziato dallo Stato della California. L’anno fiscale federale è definito dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2020.

Quando Oswald “Ozzie” Bilotta ottenne il lavoro dei suoi sogni come rappresentante di vendita per Novartis Pharmaceuticals nel 1999, pensava che avrebbe fatto del bene per la società e al contempo per se stesso e la sua famiglia. Non aveva idea che poco più di un decennio dopo, avrebbe preso parte a una vasta indagine federale sulle tangenti di Novartis e che avrebbe pagato tangenti in contanti ai medici mentre indossava un microfono spia per i pubblici ministeri.

Il 1° luglio, gli anni di Ozzie Bilotta alla Novartis per fare la spia, hanno dato i loro frutti. Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato un accordo di 678 milioni di dollari con la società per gli incentivi impropri che ha fatto ai medici per prescrivere i farmaci della società, incluso il farmaco antipertensivo Lotrel.

L’affare rappresenta il più grande accordo di “whistleblower” ai sensi della legge federale anti-tangenti, ha detto l’avvocato di Bilotta. “Mi sentivo come se avessi bisogno di intraprendere un azione drastica per capovolgere questo sistema e renderlo più legittimo”, ha detto Bilotta, 57 anni, figlio di immigrati del sud Italia, in un intervista esclusiva a NBC News. “L intero sistema doveva essere fatto saltare in aria e ricostruito in modo equo: giusto per i contribuenti e buono per i pazienti”.

Sebbene il pagamento che Bilotta otterrà in base alle leggi federali sui dipendenti che denunciano le azioni illegali della loro azienda (whistleblower) non è stato determinato, potrebbe ricevere una somma prima delle imposte di $ 75 milioni attraverso un accordo, hanno detto i suoi avvocati. Nell’accordo, Novartis ha ammesso “certe condotte” asserite dal governo e ridurrà drasticamente le pratiche esposte da Bilotta che incentivano i medici a prescrivere i suoi farmaci. Novartis ha ricavato almeno $ 40 milioni come risultato della condotta, denaro che è stato pagato dai programmi sanitari federali, ha detto il governo.

Per più di un decennio, Novartis ha speso centinaia di milioni di dollari per i cosiddetti programmi di oratore, comprese le spese per parlare, i pasti esorbitanti e l’alcol di prima qualità che non erano altro che tangenti per convincere i medici di tutto il paese a prescrivere i farmaci di Novartis, “ha detto Audrey Strauss, l’avvocato americano ad interim per il sud di New York, il cui ufficio ha seguito il caso.

L’amministratore delegato Vas Narasimhan ha detto in una dichiarazione che Novartis è impegnata a “risolvere e imparare le questioni di conformità alla legge. Oggi siamo un azienda diversa, con una nuova leadership, una cultura più forte e un impegno più completo per l’etica incorporati al centro del nostro azienda.”

Un portavoce di Novartis ha rifiutato di commentare Bilotta. Bilotta, un “sales representative” Novartis per l’estremità orientale di Long Island, ha intentato una causa nel gennaio 2011 ai sensi del False Claims Act, specificando la retribuzione ai medici, come le cene sontuose nei ristoranti; biglietti costosi per eventi sportivi e intrattenimento, compreso un viaggio in uno strip club di Manhattan; carte regalo; e organizzazione di eventi nella vita dei figli dei medici, come lauree o bar mitzvah.

(… continua su NBC News – July 7, 2020)

Nota: Vas Narasimhan, MD, è Chief Executive Officer (CEO) di Novartis dal 2018. Da quando è diventato CEO, il Dr. Narasimhan ha guidato una trasformazione strategica e culturale in Novartis per creare un’azienda leader nel settore dei farmaci a livello globale alimentata da piattaforme di terapia avanzata e data science. Sotto la sua guida, la società ha completato transazioni strategiche per oltre 70 miliardi di dollari. Il CEO di Novartis Vas Narasimhan ha attraversato un anno difficile e di transizione presso il produttore di farmaci, accumulando quasi $ 10 milioni di stipendio, incentivi e premi azionari per i suoi sforzi. Ma la sua paga che ha portato a casa nel 2018 ha avuto un impatto sui rendimenti degli azionisti a lungo termine. La paga del massimo dirigente non ha tuttavia sofferto per un doloroso scandalo politico derivante da un accordo di consulenza con l’avvocato personale del presidente Trump, Michael Cohen, anche se la fiducia sociale di Novartis rappresenta l’8 % del suo bonus target. Dopo aver preso ufficialmente il timone il 1° febbraio 2018, Novartis ha assegnato a Narasimhan 9,92 milioni di franchi svizzeri ($ 9,89 milioni) come compensazione al valore della valuta nel 2018, secondo una stima di una società depositata presso la US Securities and Exchange Commission. È un po’ meno rispetto all’ex CEO Joe Jimenez che ha accumulato nel 2017, dopo otto anni al timone, 13,10 milioni di franchi ( 13,05 milioni di dollari) in totale. (fonte Novartis e fierccepharma)