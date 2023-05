Nuovi modelli biologici per la lotta al Cancro e la valutazione della genotossicità

Lo Studio di modelli alternativi alla sperimentazione animale per valutare varie patologie è al centro dell’impegno della comunità scientifica internazionale.

Negli ultimi mesi, forte di questa necessità di sostituire la sperimentale animale con modelli biologici nuovi, ho sviluppato tecniche di sviluppo di tumori e di valutazione di tossicità di sostanze naturali su modelli di Saccharomyces e Uova non fecondato di pollo con notevoli risultati.

Risultati che hanno portato al chiarimento di importanti valutazioni scientifiche su sostanze naturali condotte da terzi in maniera non corretta o con l’utilizzo di modelli biologici errati come nel caso della presunta genotossicità dell’aloe e dei derivati idrossiantracenici che grazie a mie relazioni basate su questi modello innovativi sono riuscite a smentire i dati e le conclusioni errate proposte da L’ EFSA.

Dobbiamo continuare su questa strada per sviluppare sempre più nuove metodiche.