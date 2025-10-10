OMS Europa. Indagine sulla salute mentale di medici e infermieri

Indagine sulla salute mentale di infermieri e medici nell’Unione europea, in Islanda e in Norvegia

WHO Europe – 10 October 2025

L’indagine sulla salute mentale sugli infermieri e medici (MeND), condotta dall’Ufficio regionale dell’OMS per l’Europa nell’ambito di un accordo con la Commissione europea, mira a esplorare la salute mentale, il benessere e le condizioni di lavoro dei medici e degli infermieri nei 27 paesi dell’Unione europea più Islanda e Norvegia.

Il sondaggio è stato effettuato da ottobre 2024 ad aprile 2025 in tutti i 29 paesi, ottenendo 122048 risposte, di cui 90 171 valide. I risultati hanno indicato un’alta prevalenza di condizioni di salute mentale e condizioni di lavoro non sicure – tra cui violenza, orari di lavoro prolungati e lavoro a turni – in tutti i paesi studiati.

Le condizioni di lavoro non sicure erano associate a una salute mentale peggiore; al contrario, la presenza di supporti sul posto di lavoro e fattori protettivi era associata a una migliore salute mentale. Sono elencate sette azioni politiche per sostenere gli Stati membri nel dare priorità alle azioni per migliorare le condizioni di lavoro e monitorare i progressi.

Un intervistato su tre riferisce sintomi compatibili con un disturbo depressivo maggiore e uno su quattro con un disturbo d’ansia. Infermieri e medici donne sono più inclini a depressione e ansia, mentre i medici uomini riportano una maggiore prevalenza di probabile dipendenza da alcol.

Queste differenze di genere sono coerenti con le stime della popolazione generale (16,17). La ​​prevalenza aggregata della depressione è leggermente più alta tra gli infermieri (32%). Per i medici, la prevalenza è di sette punti percentuali superiore per le donne rispetto agli uomini (Fig. 5).

Per quanto riguarda l’ansia, la prevalenza è simile tra infermieri e infermiere, ma più elevata tra i medici donne che tra i medici (Fig. 6).

La prevalenza aggregata di probabile dipendenza da alcol è più alta tra i medici che tra gli infermieri, con i medici uomini che segnalano la prevalenza più elevata (Fig. 7).

Il tredici percento degli operatori sanitari ha riferito di aver avuto pensieri suicidari – la sensazione di stare meglio se fossero morti e/o pensieri di farsi del male – nelle ultime due settimane (Fig. 8). Tali pensieri sono forti predittori di futuri comportamenti suicidari e di decessi correlati al suicidio (18,19). Sebbene questo risultato si basi su un singolo elemento auto-riportato e debba essere interpretato con cautela, indica comunque la portata del problema.

I problemi di salute mentale sono diffusi tra medici e infermieri in tutti i contesti e in tutte le specializzazioni.

Gli operatori sanitari nei reparti di degenza ospedaliera e di pronto soccorso presentavano i livelli più elevati di ansia e depressione, con tassi di prevalenza che variavano dal 23 al 33% per depressione e ansia.

La prevalenza dei disturbi di salute mentale non varia molto a seconda della specializzazione medica, ma è stata osservata una prevalenza leggermente maggiore di sintomi sia di ansia che di depressione tra i radiologi e altri specialisti diagnostici.

Gli operatori sanitari (OS) in Lettonia e Polonia segnalano i tassi più elevati di depressione, con quasi la metà degli intervistati che raggiunge la soglia per un probabile disturbo depressivo maggiore. Al contrario, gli operatori in Danimarca e Islanda mostrano tassi di prevalenza molto più bassi (circa il 15%). Questi tassi sono costantemente più alti in ogni Paese rispetto ai tassi rilevati utilizzando lo stesso strumento nella popolazione generale, ma la variazione tra i Paesi non segue lo stesso andamento se confrontata con la variazione dei tassi di depressione nella popolazione generale.

La variazione tra i diversi Paesi per quanto riguarda l’ansia è ancora più elevata: in Lettonia, quasi due terzi degli intervistati hanno un punteggio superiore alla

soglia per i disturbi d’ansia, mentre in Danimarca e nei Paesi Bassi (Regno Unito) la prevalenza è inferiore al 10%. In particolare, c’è una differenza di 20 punti percentuali tra Lettonia e Francia, che si classifica al secondo posto (Fig. 11).

I tassi più elevati di probabile dipendenza da alcol si osservano in Francia, seguita dai Paesi Baltici e dalla Bulgaria. All’estremità inferiore della scala, non emerge uno schema geografico chiaro, con Danimarca, Italia, Paesi Bassi (Regno Unito) e Portogallo che mostrano prevalenze di circa l’1%.

Due terzi dei medici e degli infermieri hanno dichiarato di sentirsi soddisfatti del proprio lavoro. I livelli di soddisfazione sono più elevati tra i medici rispetto agli infermieri, e tra le infermiere rispetto agli infermieri (Fig. 13).

L’indagine MeND esplora quattro ambiti di rischio e fattori protettivi potenzialmente perseguibili sul posto di lavoro: esposizione alla violenza, orari di lavoro e contratti, supporto e controllo sociale e strutture di supporto sul posto di lavoro.

La violenza contro gli operatori sanitari è comune. Il 70% di medici e infermieri riferisce di essere frequentemente esposto a pazienti o parenti arrabbiati sul posto di lavoro. Un terzo di medici e infermieri ha riferito di essere esposto a bullismo o minacce violente sul posto di lavoro e oltre il 10% ha segnalato violenza fisica e molestie sessuali (Fig. 19).

Oltre la metà degli intervistati ha segnalato almeno un tipo di violenza sul posto di lavoro. Sebbene vi siano grandi differenze tra i paesi (ad esempio, il 49% in Danimarca contro il 91% a Cipro e in Polonia), le percentuali sono in generale significative (Fig. 20).

L’esposizione a minacce violente è stata più elevata a Cipro, Grecia e Spagna; le molestie sessuali sono state più elevate in Croazia, Finlandia e Polonia; la violenza fisica è stata più elevata in Irlanda, Polonia e Spagna; i pazienti e i parenti arrabbiati sono stati più elevati a Cipro, Lituania e Polonia; e il bullismo è stato più elevato in Estonia, Grecia e Polonia.

I livelli di esposizione ai fattori di rischio legati all’orario di lavoro e ai contratti variano da paese a paese. Le esposizioni più prevalenti in generale sono state i turni a rotazione frequenti e i turni di notte; i paesi con la più alta prevalenza di turni a rotazione e di notte combinati sono Francia (93%), Grecia (90%) e Ungheria (94%).

Nell’indagine MeND, è stato chiesto agli intervistati se avessero a disposizione una serie di strutture di supporto sul posto di lavoro. I risultati mostrano che solo la metà degli intervistati ha dichiarato di aver implementato protocolli per le molestie e la violenza, e meno del 25% ha dichiarato di avere un piano d’azione per lo stress.

Medici e infermieri esposti a orari di lavoro e contratti meno stabili precari – come frequenti orari di lavoro prolungati, turni notturni, turni a rotazione e contratti a tempo determinato – segnalano tassi più elevati di ansia e depressione, oltre a una maggiore prevalenza di dipendenza da alcol. Al contrario, gli operatori sanitari con condizioni di lavoro più stabili riferiscono significativamente meno problemi di salute mentale.

Il lavoro a turni è definito come il lavoro al di fuori dell’orario tipico, dalle 7:00 alle 18:00, inclusi i turni a rotazione o i turni notturni.

Oltre il 20% dei medici e il 50% degli infermieri dichiarano di lavorare regolarmente a turni, con oltre il 30% che lavora nei turni notturni settimanalmente o più frequentemente.

Un medico su tre e un infermiere su quattro hanno contratti a tempo determinato/precario. La percentuale varia significativamente a seconda del Paese, dal 14% a oltre il 78% per i medici e dal 3% a oltre l’86% per gli infermieri.

I problemi di salute mentale sono più diffusi tra le persone con contratti a tempo determinato/precario rispetto a quelle con contratti a tempo indeterminato

I nostri risultati rivelano che infermieri e medici sperimentano sia alti tassi di difficoltà di salute mentale sia condizioni di lavoro sfavorevoli che incidono negativamente sulla loro salute mentale e sul loro benessere.

La prevalenza media di probabile disturbo depressivo maggiore è del 30% nel campione, il che suggerisce un tasso cinque volte superiore rispetto alle stime nella popolazione generale dell’European Health Interview Survey condotta tra il 2013 e il 2015 utilizzando lo stesso strumento.

I tassi sono costantemente più alti in ogni Paese rispetto ai tassi riscontrati nella popolazione generale, ma la variazione tra i Paesi non segue lo stesso trend. Ad esempio, la Polonia ha la più alta prevalenza di depressione nel campione, ma una delle più basse nella popolazione generale. Da notare che i tassi di ansia e depressione sono simili o superiori a quelli riscontrati durante la pandemia di COVID-19 in Europa e a livello globale.

Un approccio intersezionale, che riconosca come questi fattori interagiscono nel determinare la vulnerabilità, dovrebbe essere utilizzato per identificare i gruppi più a rischio e dare priorità a politiche mirate ed eque.

CARATTERISTICHE DEL MEND REPORT DI OMS EUROPA:

Il rapporto nasce da una survey realizzata nel 2024 in collaborazione con la Commissione europea, che ha coinvolto oltre 100.000 medici e infermieri provenienti dai 27 Stati membri dell’UE, oltre a Islanda e Norvegia. Si tratta della prima indagine di questa portata, sviluppata con strumenti validati per misurare la salute mentale e comprendere le connessioni tra fattori sociodemografici, condizioni di lavoro e livelli di benessere psicologico.

UNA CRISI CRESCENTE TRA GLI OPERATORI SANITARI

I risultati del MeND Report rivelano una tendenza preoccupante: circa un terzo dei professionisti della salute manifesta sintomi riconducibili ad ansia o depressione. Questa condizione contribuisce a un aumento del burnout, dell’assenteismo e dell’intenzione di abbandonare la professione, aggravando una carenza di personale già allarmante.

Nella Regione europea dell’OMS, le carenze di forza lavoro sanitaria sono infatti destinate a triplicare entro il 2030 rispetto ai livelli del 2013, rendendo urgente l’adozione di politiche mirate al benessere e alla retention degli operatori.

UN EVENTO PER CONDIVIDERE DATI, EVIDENZE E SOLUZIONI

Nel corso dell’evento, organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, OMS Europa presenterà i principali risultati del MeND Report e aprirà il confronto con Stati membri, organizzazioni professionali e partner internazionali sulle azioni più efficaci per migliorare il benessere mentale e le condizioni di lavoro del personale sanitario.

L’iniziativa si inserisce nel calendario dei side events che precedono la 75ª sessione del Comitato Regionale dell’OMS per l’Europa (RC75), dedicati ai temi prioritari per la salute pubblica e la resilienza dei sistemi sanitari nella Regione.

Il 10 ottobre 2025, l’Organizzazione Mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l’Europa ha presentato, nel corso dell’evento online “Mental health and wellbeing of the health and care workforce”, il nuovo MeND Report – Mental Health of Nurses and Doctors, il più ampio studio mai condotto sulla salute mentale e il benessere del personale sanitario in Europa.

