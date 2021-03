Padova. Sergio Izzo ISF: «Fidatevi della scienza, fate la profilassi»

«Ho fatto il vaccino, sto bene e continuerò sempre a consigliarlo a tutti»: Sergio Rizzo (nella foto) è uno dei numerosi informatori farmaceutici che ieri mattina si è presentato al padiglione 6 in Fiera a Padova per ricevere la sua dose di siero contro il Covid 19.

E lui, che per mestiere i farmaci li conosce, invita a non avere paura: «Sono 35 anni che faccio questo lavoro» dice, «della scienza bisogna fidarsi. Se gli organi regolatori dicono che il vaccino AstraZeneca, come gli altri, è sicuro ed efficace, non dobbiamo avere dubbi. Tutti i farmaci, anche i più diffusi, hanno sempre controindicazioni e possibili effetti indesiderati e questo non ci impedisce di assumerli».

Secondo Rizzo il ritiro precauzionale del lotto di Astrazeneca non ha avuto evidenti ripercussioni a Padova: «In Fiera eravamo tantissimi, sia colleghi che medici e personale scolastico. Non ho percepito diffidenza e ne sono felice. Ho trovato un’organizzazione impeccabile: speriamo arrivino forniture più consistenti di vaccini e che la campagna possa proseguire a ritmo sempre più sostenuto». —

Elena Livieri – Il Mattino di Padova – 14 marzo 2021