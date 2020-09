Pavia. Istituto Maugeri: indicazioni per l’accesso degli ISF

l’eventuale attività di persona dovrà avvenire sempre previo appuntamento concordato , individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti anche negli spazi d’attesa;

rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, in particolare durante l’incontro tra informatore e operatore sanitario;

evitare assembramenti di persone , in ogni circostanza. In attesa di essere ricevuti è opportuno che gli informatori attendano all’esterno di essere convocati – es. tramite chiamata telefonica;

gli informatori, prima dell’accesso alla struttura, devono sottoporsi al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà > 37,5°, non sarà consentito l’accesso;