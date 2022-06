Pelini, L’Europa continua a perpetrare un atteggiamento Ascientifico nei confronti del Naturale

Da un po’ di tempo a questa parte l’Unione Europea nonché L’EFSA sta prendendo nei confronti dei prodotti naturali un atteggiamento Ascientifico e del tutto politicizzato che bene non fa alla credibilità del mondo scientifico e delle istituzioni sopra citate.

Infatti dopo essersi scagliati contro i derivati idrossiantracenici presenti nelle piante antrachinoniche che secondo EFSA causerebbero genotossicità e cancerogenicità cosa già smentite per quanto riguarda l’aloe dai miei studi presentati al governo italiano nonché alla stessa Comunità Europea, oltre che ad altri importanti studi pubblicati dalla società italiana di tossicologia e dall’università degli Studi di Siena, anche loro concordanti nello smentire le tesi del tutto di parte e condotte su modelli biologici inattendibili come salmonella typhimurium, come più volte denunciato per mezzo stampa e a rappresentanti del governo italiano, in particolare del Ministero delle politiche agricole e Forestali MIPAAF nella persona del sottosegretario Gian Marco Centinaio che si è dimostrato sensibile al problema.

Ora l’europa e L’EFSA attaccano anche il riso rosso fermentato e L’EFSA continua a intraprendere un atteggiamento Ascientifico e politico che porterà danni al sistema farmaceutico e al sistema salutistico italiano ed europeo per tale motivo chiedo con questa lettera aperta al governo italiano una seria rivalutazione e una presa forte di posizione nei confronti di queste decisioni che nulla hanno a che fare con la Scienza ma con un atteggiamento che non deve essere tollerato dal mondo scientifico, inoltre informo che in data 21/6/2022 presso il mipaaf ho chiesto un incontro al Sottosegretario Gian Marco Centinaio ribadito oggi in un email inviata al suddetto Sottosegretario e al Sottosegretario alla salute Andrea Costa per spiegare al governo le motivazioni del tutto ascientifiche che sono dietro alle decisioni della Commissione Europea sui derivati idrossiantraceni e sul riso rosso fermentato.

Paolo Pelini

Erbochimico

Ricerca Farmacognostica e Citotossicologica Estratti Vegetali di Piante Officinali

Responsabile Scientifico e Fondatore Progetto Cytotoxicology Research Italy

Roma – Italy

Email: paolo.pelini@gmail.com

http://www.paolopelinierbochimico.it