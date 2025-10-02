Profilo sanitario sintetico (PSS), rimandati i termini per l’implementazione nel Fascicolo sanitario elettronico

Sarà rinviato a dicembre o a marzo il termine ultimo per l’implementazione nel Fascicolo sanitario elettronico (Fse) del Profilo sanitario sintetico (Pss). L’implementazione doveva chiudersi ieri, 1° ottobre, ma per consentire la conclusione del lavoro, un decreto in Conferenza Stato-Regioni ne stabilirà il rinvio.

Il profilo sanitario sintetico, che contiene dati, esami e cartelle cliniche, andrà a completare l’ecosistema online, con l’obiettivo di rendere più veloce la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei pazienti. La proroga si è resa necessaria anche per consentire maggiori tutele in termini di cybersicurezza, privacy e problematiche di natura etica e medico-legale.

Incluso nel Fse, il profilo sanitario elettronico contiene l’anagrafica dell’assistito, le informazioni sul medico curante, la situazione clinica attuale con patologie croniche e rilevanti o trapianti effettuati, eventuali malformazioni e disabilità motorie, allergie, reazioni avverse a farmaci o alimenti, terapie farmacologiche croniche e anamnesi familiare.

Sono invece facoltativi dati come altezza, peso, indice di massa corporea e pressione arteriosa, mentre altre informazioni (vaccinazioni, piani di cura riabilitativi, esenzioni, reti di patologia, trattamenti e ricoveri) potranno essere inserite solo tramite i servizi di supporto previsti dall’ecosistema dei dati sanitari.

Nota: Spiega il Prof. Domenico Marino, dell’Università Degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, “solo il 5% dei medici ha compilato il documento, segno di un sistema informatico non pronto e di un carico burocratico che rischia di pesare ulteriormente sulla medicina di base”. Perplessità riguardano la privacy e la gestione di dati estremamente sensibili, come quelli relativi a dipendenze o disturbi psichici, mancainoltreinteroperabilità tra sistemi regionali. Il rinvio recepisce anche le difficoltà operative segnalate dalla Fimmg, che aveva giudicato “impossibile” l’avvio a causa dell’inadeguatezza dei software gestionali degli studi di medicina generale, con rischio di aggravio burocratico.