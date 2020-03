Puglia. Nuovo Decreto pone la sospensione ISF al 31 marzo, sostituisce il precedente che la poneva al 30 aprile

Gentili colleghe e colleghi, è con molto piacere che vi confermo che la precedente delibera che ci vedeva fermi fino al 30 aprile è stata annullata e sostituita da un’altra delibera in data di oggi che riduce il nostro fermo fino al 31 marzo.

Colgo l’occasione per sottolineare che Fedaiisf in tutta la giornata di ieri si è impegnata con molta forza nel far si che ci fosse questa variazione sul nostro fermo, fermo indispensabile per tutelare noi, le nostre famiglie e tutta la collettività, ma che protratta fino al 30 aprile, avrebbe messo tutti noi in grande difficoltà.

Alla fine le istanze fatte da Fedaiisf, nella persona del Presidente nazionale Antonio Mazzarella, sono state accolte e questa è una vittoria di tutti noi, che abbiamo dimostrato che uniti si ottengono grandi risultati.

Permettetemi anche di sottolineare che avere un’associazione come Fedaiisf in questo momento ha reso più semplice il dialogo con le istituzioni, dialogo che sarebbe stato molto più difficile se nessuno ci avesse rappresentato.

La nostra sezione ha lavorato alacremente tutto ieri per difendere i suoi iscritti e i non iscritti, spero che questo risponda alla domanda rivoltaci da molti “a cosa serve Fedaiisf” oppure “cosa sta facendo Fedaiisf”.

Vi saluto e ad maiora.

Liliana Fumarola Presidente Fedaiisf Sezione Bat-Ba

ASL BA – misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 DISPOSIZIONE