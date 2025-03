Roberto Turri ex informatore ex responsabile della formazione in comunicazione per ISF terrà un corso gratuito: “La comunicazione è una qualità dell’uomo”

La comunicazione come qualità umana

Dal 7 marzo, nella sede associativa “Leali” sono in programma cinque incontri gratuiti con Roberto Turri per esplorare le basi, le strategie e l’evoluzione della comunicazione.

1 marzo 2025

“La comunicazione è una qualità dell’uomo”: questo il titolo del corso che si svilupperà, dal 7 marzo, nella sede dell’associazione Leali delle Notizie, in piazzetta Francesco Giuseppe, a Ronchi dei Legionari. L’iniziativa guidata da Roberto Turri è aperta a tutti e gratuita. È possibile dare la propria adesione scrivendo alla mail: lealidellenotizieronchi@gmail.com. Le lezioni, in programma al venerdì, dalle 18 alle 20, nelle date 7, 14 e 21 marzo e 4 e 11 aprile svilupperanno il tema della comunicazione in cinque tappe: Le basi; Le modalità; La pratica quotidiana; Coltivare le relazioni; Dalle strategie comunicative all’evoluzione della comunicazione.

Roberto Turri, classe 1955, dopo la laurea in Farmacia, si è specializzato nella formazione per gli informatori scientifici dell’industria farmaceutica. Dopo la pensione, ha sviluppato la sua passione per la comunicazione, tenendo numerosi corsi per operatori sanitari ma anche per il pubblico ‘generalista’, collaborando anche con l’Università della Terza Età.

A questi temi ha dedicato anche un manuale che affronta i vari aspetti della comunicazione, dall’ascolto ai messaggi non verbali, passando per la relazione e le tecniche per poter raggiungere efficacemente i propri interlocutori. Le proposte sono valide anche come corso di aggiornamento per i giornalisti con il riconoscimento dei crediti professionali.

