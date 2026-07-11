Scienze. I prioni nascondono al loro interno migliaia di possibili antibiotici.

Cosa sono i prioni

I prioni sono agenti infettivi non convenzionali costituiti esclusivamente da proteine ripiegate in modo scorretto. A differenza di batteri e virus, non contengono materiale genetico (DNA o RNA). Essi convertono le proteine sane dell’organismo nella loro forma patologica, innescando un accumulo letale nel cervello. La proteina prionica sana è normalmente presente nell’organismo, in particolare nei neuroni. Quando entra in contatto con un prione, la proteina sana cambia forma (“misfolding”, “ripiegamento anomalo” o “errato ripiegamento”) e diventa a sua volta un prione. Questo processo innesca una reazione a catena.

Sembra che la forma patogena sia in grado di ag gregarsi a quella normale modificandone la conformazione e innescando una sorta di reazione a catena: dunque, l’informa zione trasmessa da un prione è unicamente di tipo conforma zionale. Le proteine patogene, a causa del cambiamento strut turale, si legano tra loro formando una fibrilla detta amiloide non degradabile che si accumula nel cervello dell’organismo infettato, danneggiandolo in modo irreparabile: tipicamente, conferisce un aspetto spugnoso al tessuto cerebrale, causando una condizione patologica chiamata encefalopatia spongi forme

La malattia più nota che provoca è il morbo della mucca pazza, Malattia di Creutzfeldt-Jakob, ecc..

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Lo studio

Su Nature di giugno 2026 è stato pubblicato uno studio in cui vengono esaminati 19,3 milioni di frammenti da 2.897 proteine correlate ai prioni curate e identificato 1.179 peptidi candidati antimicrobici, che vengono definite prionine. Tra 75 prionine sintetizzate, 59 hanno inibito patogeni batterici, 53 lesioni alle membrane e 2 hanno ridotto il carico di infezione da Acinetobacter baumannii nei topi.

L’attività antimicrobica era concentrata contro i batteri Gram-negativi, mentre solo una minoranza di prionine inibiva gli organismi Gram-positivi nelle condizioni testate. Questi dati stabiliscono un alto tasso di successo sperimentale per i peptidi prioritari derivati da proteine correlate ai prioni. Test hanno evidenziato che le prionine previste dalla sola sequenza possono funzionare come agenti antinfettivi in vivo.

Il commento degli Autori

“La ricerca con intelligenza artificiale ci ha dato una breve lista di candidati, ma il punto importante è che molte di quelle molecole hanno funzionato in laboratorio e due hanno lavorato in un modello di infezione animale. Questo è ciò che rende questa una piattaforma di scoperta, non solo un esercizio di previsione”, ha dichiarato Marcelo D. T. Torres, co-primo autore dello studio.

Prions potrebbe essere solo l’inizio di questa nuova strada aperta dall’IA. Il team sostiene che i “peptidi criptati” possono nascondersi all’interno di tutti i tipi di cose, dalle proteine umane e dagli organismi estinti ai microbiomi e ai veleni. Ora abbiamo l’opportunità di setacciare tutto a una velocità incredibile.

“Per molto tempo, la scoperta di farmaci è stata limitata non solo da ciò che possiamo testare, ma da dove scegliamo di guardare”, ha detto de la Fuente.

“L’IA lo sta cambiando. Ci dà un modo per cercare gli strati nascosti della biologia e chiederci se le molecole associate a una storia – in questo caso, la malattia – possono anche portare un’altra storia con potenziale terapeutico”, ha aggiunto.

L’intelligenza artificiale non si limita a leggere quello che già sappiamo, ma riesce a scovare informazioni che sfuggirebbero a un’analisi tradizionale. Le sequenze antibiotiche sarebbero come cifrate all’interno della struttura dei prioni, nascoste tra le pieghe di proteine che nessuno avrebbe mai associato a un possibile uso terapeutico. L’incontro tra biologia e potenza di calcolo permette di rileggere materiale già noto trovandoci dentro cose completamente nuove. Proteine studiate per decenni come causa di malattie si trasformano, all’improvviso, in una possibile risorsa per la medicina del futuro.

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