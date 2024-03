Sez. AIISF Ferrara al Corso di Formazione di Medicina Generale

Giovedì scorso la Sezione AlISF di Ferrara, federata Fedaiisf, è intervenuta all’interno delle attività del Corso di Formazione di Medicina Generale dal titolo : “ La figura dell’Informatore Scientifico del Farmaco nell’ambulatorio del Medico di Famiglia “

La presentazione ha descritto i compiti professionali dell’Informatore scientifico inquadrandolo anche dal punto di vista storico e legislativo nel contesto sanitario italiano, evidenziando l’importante funzione di collegamento tra Azienda Farmaceutica e classe medica allo scopo di migliorare la conoscenza e l’utilizzo dei farmaci nell’interesse primario della salute del paziente.

Visto l’interesse ed il riconoscimento dell’importante attività svolta dall’Informazione scientifica è stato programmato di ripetere l’incontro il prossimo anno.

Un sentito e doveroso ringraziamento al Collega Roberto Rossi dell’AlISF di Bologna per aver preparato e fornito la presentazione che ha permesso questo importante evento.

Un Augurio di Buon Lavoro a voi tutti

(Comunicato Sez. AlISF Ferrara)



N.d.R.: La relazione al Corso è stata tenuta dalla Presidente della Sez. AIISF Ferrara, Alessia Cipriani, e da un componente il Direttivo sezionale. Il corso consente di acquisire il diploma necessario per l’iscrizione nelle graduatorie regionali di medicina generale e di esercitare l’attività di medico chirurgo in medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Il corso si prefigge di formare Medici di Medicina Generale in grado di contribuire a sviluppare integrazione, alleanze e sinergie sia con l’assistito sia con gli altri professionisti coinvolti nel percorso di cura e con la rete di integrazione socio assistenziale.