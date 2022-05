Sez. AIISF Lecce a sostegno di Telethon

Oggi 1o Maggio la sezione AIISF, federata Fedaiisf, “Mimmo Lenzi” di Lecce è presente in piazza Sant’Oronzo a Lecce per dare il proprio contributo alla raccolta fondi per la ricerca di Telethon.

Ci piace mettere in evidenza l’utilità della ricerca sia per trovare terapie verso le patologie rare e migliorare la qualità di vita di queste persone sfortunate.

Noi ISF siamo forse i testimoni più idonei, insieme ai sanitari, ad evidenziare il fondamentale connubio tra ricerca e pratica clinica.

Pertanto ringraziamo quanti oggi si sono avvicinati allo stand partecipando a tale evento anche con un piccolo contributo, spesso venendo da paesi assai lontani dalla città.

Teniamo sempre in mente che noi viviamo e lavoriamo grazie alla ricerca ed un piccolo sacrificio, anche solo a farsi vedere, è basilare.

Grazie

Il Consiglio Direttivo Sez. AIISF “Mimmo Lenzi” Lecce