Sez. AIISF Napoli. Raccolta fondi per donazione a “Casa di Matteo”, comunità socio sanitaria per bambini e neonati in stato di adozione o affido affetti da patologie

Il direttivo sezionale ASIISF Napoli quest’anno, in occasione del Natale, ha deciso di raccogliere fondi per effettuare donazioni a favore della “Casa di Matteo”.

Abbiamo incontrato Luca Trapanese, fondatore dell’ente e di cui vi postiamo un breve video in cui ci ringrazia per aver scelto i bimbi di cui “la casa di Matteo”, si prende cura.

N.d.R.: Il video non lo possiamo caricare in quanto incompatibile col sito. Nel video Luca Trapanese, fondatore di “Casa di matteo”, ringrazia AIISF Napoli, federata Fedaiisf, che si appresta a fare una donazione. Nel video ricorda che la “Casa di Matteo” è la prima Comunità socio sanitaria del Sud per bambini e neonati in stato di adozione o affido affetti da patologie ad alta complessità assistenziale.

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.lacasadimatteo.it

Per donare vi indichiamo le modalità:

IBAN IT77Q0623040092000057762665

INTESTATO A: AIISF SEZ. PROV. NAPOLI

CAUSALE: Natale a casa di Matteo.

Chiuderemo le donazioni entro il 20 di dicembre.

Siamo certi che sarete generosi come in tante altre occasioni.

Ovviamente la raccolta fondi é aperta anche ai colleghi non iscritti perché la generosità non ha limiti.

Un abbraccio a tutti e grazie in anticipo per il sorriso che donerete ai bimbi.

Il Direttivo Sezione AIISF Napoli, Federata Fedaiisf

Nota: “La Casa di Matteo” nasce da un’esperienza vera.

Quando nacque, Matteo fu abbandonato in ospedale dalle persone che lo avevano messo al mondo. Una mamma e un papà lo hanno adottato, con la promessa di essere per lui la famiglia che non aveva.

Poco dopo un anno dalla sua adozione, Matteo inizia a soffrire di forti mal di testa e, in seguito ad una serie di visite, si scopre che ha un terribile cancro. Lotta come un guerriero fino alla fine insieme alla mamma e al papà.

“La Casa di Matteo” è un progetto speciale che prevede la realizzazione di due case di accoglienza per bambini orfani con disabilità medio e gravi, gravi malformazioni, tumori, patologie che necessitano non solo di cure particolari ma soprattutto di un amore familiare e di un accompagnamento alla morte. Le due strutture sono collocate in due Comuni: a Napoli, in un grande appartamento nel quartiere Vomero, e a Bacoli (Na), in una villa data in comodato d’uso gratuito dal Pio Monte della Misericordia.

“La Casa di Matteo” è una Comunità Educativa a dimensione familiare ed è una struttura autorizzata con la Disposizione Dirigenziale n. 118 del 27 novembre 2017 ed accreditata con la Disposizione Dirigenziale n. 123 del 6 dicembre 2017 dalla Regione Campania.

L’equipe assistenziale è formata da una coordinatrice laureata in psicologia, da operatori laureati in scienze dell’educazione e psicologia e da infermieri specializzati in infermieristica pediatrica, un medico pediatra consulente, un medico rianimatore consulente, un fisioterapista, una logopedista e psicomotricista qualora ne sia necessaria la presenza.

L’equipe è sostenuta da una supervisione psicologica mensile ed un accompagnamento religioso se richiesto.

Per ogni minore viene formulato un piano di assistenza individuale attraverso un’approccio assistenziale che prevede attività integrate tra ospedale e servizi territoriali, partecipato con la famiglia se presente.