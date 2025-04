Svizzera. COMCO: Sanzione a sette aziende farmaceutiche per accordo di cartello

La COMCO sanziona un’intesa su un principio attivo farmaceutico

Berna, 10.04.2025 – La Commissione della concorrenza (COMCO) mette fine a un’intesa illecita sulla vendita di un principio attivo attraverso delle conciliazioni.

L’inchiesta della COMCO ha rivelato che tra il 2005 e il 2019, le imprese Boehringer Ingelheim, Alkaloids of Australia, Alkaloids Corporation, Alchem, C2 PHARMA, Linnea e Transo-Pharm si sono accordate sul prezzo minimo di vendita del principio attivo scopolamina-N-butilbromuro (SNBB) e si sono ripartite le quote. Inoltre, esse hanno scambiato delle informazioni commercialmente sensibili.

Per la prima volta, la COMCO ha sanzionato un’intesa nel settore farmaceutico relativa a un principio attivo. L’SNBB è un importante ingrediente nella produzione di medicamenti antispastici contro il mal di pancia.

Tenuto conto delle conciliazioni, la sanzione totale ammonta a circa 600’000 franchi (ndr: € 647.630). . Per la loro partecipazione al programma di clemenza, C2 PHARMA ha beneficiato dell’immunità totale per aver svelato l’intesa, mentre Transo-Pharm e Linnea hanno beneficiato di una riduzione parziale della loro sanzione.

La COMCO ha coordinato alcune attività d’investigazione con le autorità della concorrenza europee e australiane. La decisione della COMCO può essere oggetto di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale.

