Attivato in USA Trump Rx il sito per acquistare farmaci al prezzo più basso

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato l’altro ieri TrumpRx.gov, sito web che permetterà ai pazienti americani di acquistare farmaci con prezzi negoziati dall’amministrazione americana e allineati a quelli più bassi pagati in altri Paesi, in particolare europei. Un passo in linea con l’ordine esecutivo firmato dal presidente USA a maggio 2025, finalizzato appunto ad allineare i prezzi americani a quelli delle nazioni avanzate.

Si legge su Trump Rx:

«L’America veniva sovraccaricata per il costo dei medicinali. Gli stessi farmaci, prodotti nelle stesse fabbriche, agli stessi dosaggi, costano agli americani fino al 1000% in più che in qualsiasi altro paese. Questo è inaccettabile.

Grazie al presidente Trump, i giorni del gougging (NdR: speculazione) dei prezzi delle Big Pharma sono finiti. Sfruttando tutto il peso e la potenza degli Stati Uniti d’America, il presidente ha assicurato che ogni americano ottiene i prezzi più bassi sui farmaci da prescrizione nel mondo

Questo è il reset del prezzo delle prescrizioni di maggior impatto nella storia del nostro paese. Mette più soldi nelle tasche degli americani e finalmente riporta l’assistenza a portata di mano.»

Ci sono due percorsi in cui i produttori possono rendere disponibili i prezzi scontati. Per alcuni farmaci, TrumpRx elenca le carte coupon. Queste carte coupon possono essere utilizzate nelle farmacie locali a livello nazionale, ad eccezione di alcuni farmaci speciali. Per altri farmaci, non ci sono carte coupon e il prezzo scontato è attualmente disponibile solo attraverso il sito web diretto al consumatore del produttore o attraverso un set limitato di farmacie per corrispondenza.

La disponibilità di prezzi diretti al paziente su TrumpRx non influisce sul modo in cui le prescrizioni vengono inviate dai fornitori alle farmacie. TrumpRx non raccoglie, gestisce o trasferisce le prescrizioni.

Trump Rx – Elenco dei farmaci scontati

