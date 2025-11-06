Università della Calabria. AIISF Cosenza all’inaugurazione del corso di laurea in “Informazione Scientifica sul Farmaco”

UNICAL E L’INIZIO DEL NUOVO A.A. 2025/2026

Un caloroso benvenuto alle nuove matricole del dipartimento di Farmacia: entusiasmo e curiosità all’Università della Calabria con AIISF

Rende (Cs) 30 ottobre 2025 – Si è svolto presso l’Aula Circolare del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e Biologiche dell’UNICAL l’incontro di benvenuto dedicato alle nuove matricole dei vari corsi di laurea di Farmacia, tra cui: il CdL in “Informazione scientifica sul farmaco”.

L’iniziativa, organizzata dal corpo docente e dal coordinamento studenti, ha rappresentato un momento di accoglienza e orientamento per i giovani studenti che si affacciano per la prima volta alla vita universitaria. Ha aperto l’incontro il Prof. Vincenzo Pezzi, Direttore del D.F.S.S.N., che ha invitato tutti i giovani presenti a non aver timori davanti a questa nuova sfida e ad affidarsi con piena fiducia ai vari professori che incontreranno nel loro percorso universitario, e ad essere orgogliosi di far parte della facoltà di farmacia e quindi, dell’Unical, realtà universitaria sempre più all’avanguardia nel panorama europeo. Il Direttore ha proseguito sottolineando come proprio in questi ultimi anni l’ateneo calabrese si sia arricchito di nomi di grande prestigio e fama nazionale ed internazionale. L’incontro è proseguito con diversi interventi:

dal Prof. Sisci, alle Prof.sse Sinicropi e Sirianni, al Prof. Statti, per poi arrivare alla professoressa Marilena Lanzino, (foto 1) coordinatrice del CdL in “informazione scientifica del farmaco e delle tecnologie della salute.” La Prof.ssa Lanzino ha salutato le nuove matricole con significative parole di incoraggiamento: “entrate oggi a far parte di una comunità che non si limita a trasmettere solo conoscenze, ma che forma professionisti capaci di affrontare le nuove sfide della salute e dell’innovazione farmaceutica. Curiosità, impegno e spirito critico saranno le vostre migliori compagne di viaggio.”

Durante l’incontro sono poi intervenuti anche i rappresentanti di categoria tra cui: il Dott. Costantino Gigliotti, Presidente ordine dei farmacisti della provincia di Cosenza ed il Dott. Filippo Urso, membro del consiglio direttivo SIFO.

Tra gli interventi anche quello del Dott. Antonio Blefari, (foto 2) membro del direttivo AIISF della provincia di Cosenza e membro della commissione sindacale nazionale FEDAIISF: “E’ davvero emozionante ritrovarsi dall’altra parte dell’aula, insieme a molti dei professori che in passato ho incontrato nel percorso universitario proprio qui all’Unical.” Ricordando nel corso dell’intervento, oltre agli anni stupendi passati in facoltà, l’inizio della professione come Informatore scientifico, tra le tante incertezze ma anche, tra i tanti obiettivi prefissati e da raggiungere. Ha quindi proseguito evidenziando come la grande dinamicità, le competenze scientifiche e le capacità comunicative sono caratteristiche fondamentali per la figura dell’ISF e che proprio tramite queste si cerca di creare quel ponte tra la ricerca scientifica e le aziende farmaceutiche verso i medici ed i farmacisti, contribuendo così (indirettamente) alla salute dei pazienti. Ha poi concluso l’intervento, rimarcando il valore di questa figura professionale oggi e soprattutto domani e l’importanza dell’associazionismo per ogni categoria, da quelle studentesche a quelle professionali. Infine, il monito ad iniziare questa nuova sfida con grande entusiasmo e resilienza.

L’incontro si è concluso con un rinfresco informale nei giardini del dipartimento, occasione per conoscersi meglio e creare nuove amicizie e/o rafforzare collaborazioni come nel caso della sezione AIISF di Cosenza ed il Dipartimento di Farmacia dell’Unical, ed infatti, anche dopo la riuscita di questa nuova iniziativa, si guarda già al futuro con un obiettivo condiviso: rafforzare ancor di più questa partnership e quindi, la collaborazione tra il mondo accademico e quello del lavoro.

Ad maiora.