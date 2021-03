Integratori. Antonino Santoro di Federsalus nominato presidente EHPM

Antonino Santoro nominato Presidente di EHPM

La Federazione EHPM (European Federation of Associations of Health Product Manufacturers), che riunisce 14 associazioni europee, di cui fanno parte circa 1600 aziende che producono e distribuiscono integratori alimentari, e che rappresenta le istanze presso le istituzioni europee, nel corso dell’Assemblea Generale che si è tenuta online il 25 febbraio, ha rinnovato il consiglio direttivo eleggendo Presidente Antonino Santoro, attuale board member e già vice presidente FederSalus.

Dopo la laurea in Chimica, inizia la sua carriera come ricercatore presso l’Istituto Farmacologico Mario Negri di Milano, per poi ricoprire per alcuni anni il ruolo di responsabile dello sviluppo galenico e analitico di Pharmagel Spa, azienda produttrice di integratori alimentari in capsule softgel. Segue una lunga esperienza in ruoli dirigenziali e nel board aziendale di Rottapharm Spa, piccola azienda di ricerca e sviluppo del settore farmaceutico che in circa 30 anni giunge alla costituzione del gruppo Rottapharm|Madaus, una delle principali realtà farmaceutiche italiane e internazionali. Dal 2015 è advisor di realtà farmaceutiche e nutraceutiche nazionali e internazionali, oltre ad essere componente del CDA di alcune di esse. Storico membro del Consiglio Direttivo FederSalus dove rappresenta Difass International Srl, è nel board di EHPM dal 2013.

“Sono fiero di poter rappresentare FederSalus al vertice della Federazione europea EHPM che promuove il valore degli integratori alimentari come presidio per il mantenimento della salute dei consumatori – afferma il neo Presidente -; metterò a disposizione di tutti i soci di FederSalus e EHPM la mia lunga esperienza nel settore, per la difesa del mercato e per una legislazione europea più armonizzata nell’interesse dell’industria e dei consumatori”.

Il Presidente FederSalus, Germano Scarpa, a nome del Consiglio Direttivo, esprime le più sentite congratulazioni al Dr. Santoro augurando buon lavoro.

