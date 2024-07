USA. Caso Zantac: GSK, accordo per risolvere causa

GSK, accordo per risolvere causa su Zantac in Illinois

Telebrosa – 29 luglio 2024

La società farmaceutica britannica GSK ha raggiunto un accordo riservato con Ronald Kimrow per risolvere il caso da lui presentato al tribunale dello stato dell’Illinois. GSK non ammette alcuna responsabilità in questo accordo. Il caso verrà ora archiviato per quanto riguarda GSK.

Un giudice del Delaware aveva deciso di autorizzare l’avanzamento di oltre 70.000 denunce che sostengono che il farmaco, ora sospeso, noto come Zantac, è collegato alla causa del cancro. Le cause in corso sono state una grande fonte di preoccupazione per GSK, in quanto hanno contribuito a ridurre il valore di mercato combinato di GSK, Sanofi, Pfizer e Haleon di quasi 40 miliardi di dollari nell’arco di una settimana nell’agosto 2022.

Questo calo è dovuto in parte alle preoccupazioni per il protrarsi delle controversie legali e alla possibilità di dover pagare un risarcimento sostanziale. Secondo gli analisti, il costo stimato per la liquidazione di queste richieste di risarcimento è ora compreso tra i 2 e gli 8 miliardi di dollari, con aspettative che propendono per la fascia più alta a seguito della decisione del giudice. A differenza di GSK, il rischio finanziario per Sanofi è considerato relativamente basso. Le potenziali spese di transazione per Sanofi non dovrebbero superare il 2% del suo valore di mercato, anche nello scenario più grave, e potrebbero essere anche inferiori.

Le aziende farmaceutiche Pfizer, Gsk-Glaxo e Sanofi sono quindi finite nell’occhio del ciclone per aver presumibilmente mentito e nascosto per 40 anni la verità sulla cancerogenicità del farmaco da banco Zantac

Ad oggi, nonostante Sanofi abbia accettato di pagare più di 100 milioni di dollari per risolvere circa 4.000 cause e Pfizer di patteggiare in più di 10.000 procedimenti, non si placano le preoccupazioni.

Le aziende insieme stanno affrontando migliaia di petizioni contro di loro, tra cui più di 70.000 cause legali nel Delaware.

Le cause legali hanno iniziato ad accumularsi dopo che negli Stati Uniti La Food and Drug Administration nel 2020 aveva chiesto ai produttori di ritirare il farmaco dal mercato per le preoccupazioni che la ranitidina, il principio attivo del farmaco, potesse degradarsi in una sostanza chimica (NDMA, N-nitrosodimethylamine) che causa il cancro nel tempo o se esposta al calore.

Esistono evidenze che NDMA possa formarsi a partire dalla degradazione della ranitidina stessa, con livelli crescenti osservati nel corso del periodo di conservazione. Non è chiaro se NDMA possa anche formarsi a partire dalla ranitidina all’interno dell’organismo quando somministrata. Alcuni studi suggeriscono che ciò possa avvenire, mentre altri lo escludono. (Fonte: EMA)

GSK non ha ammesso alcuna responsabilità e ha detto che si sarebbe difeso vigorosamente in qualsiasi altro caso Zantac

