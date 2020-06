Bologna. Chiarimenti sulle modalità di accesso degli ISF nelle strutture regionali e incontri con i medici

Giungono dal Servizio Assistenza Territoriale Area Farmaci e Dispositivi Medici i chiarimenti sulle modalità di accesso nelle strutture e incontro degli Informatori Scientifici del Farmaco con i Medici dell’area bolognese.

Ringraziamo i Direttori Sanitari, il gruppo di lavoro sull’informazione scientifica ed in particolare la Dr.ssa Valentina Solfrini, coordinatrice del Gruppo di Lavoro e responsabile dell’Area Farmaci della Regione Emilia Romagna, che sono riusciti a conciliare le esigenze lavorative degli ISF con le esigenze di sicurezza e lavorative delle strutture regionali e degli operatori sanitari

Oggetto: Trasmissione nota chiarimenti su modalità incontri informazione scientifica.

Gentilissimi,

vi inoltro la nota di chiarimenti a seguito del nostro confronto in videoconferenza di lunedì 15 giugno 2020, al fine di avviare in sicurezza l’informazione scientifica in presenza quando non si riesce a distanza anche nelle strutture delle Aziende Sanitarie di Bologna.

Ringraziandovi per la collaborazione invio cordiali saluti

Valentina Solfrini

(firmato digitalmente)

Allegato alla nota di trasmissione del 19/06/2020

Chiarimenti relativi alle regole di accesso degli informatori scientifici riportate in nota pg/2020/0418213 del 08/06/2020 e proposta di applicazione delle indicazioni della nota stesse alle strutture dell’AUSL di Bologna a partire dal 22-06-2020 e di AOU e IOR dal 29- 06-2020

Si ribadisce quanto disposto nella nota allegata, se possibile devono essere svolti gli incontri in VC. Il gruppo di lavoro regionale ha inteso poi proporre che la decisione di svolgere incontri in presenza spetti al SINGOLO professionista e relativamente agli incontri allo stesso proposti, sia esso un MMG, PLS, specialista ambulatoriale, medico ospedaliero, altro professionista del SSR, rappresentante istituzionale; Le motivazioni per gli incontri in presenza, richiesti dai rappresentanti sindacali e di categoria degli IS, sono state ritenute valide in maniera unanime dal gruppo di lavoro regionale:

l’incontro in presenza, in luoghi idonei alla informazione scientifica consente di illustrare con tempi contenuti le pubblicazioni depositate e registrate, senza necessità di accesso a piattaforme dedicate tutte diverse e a volte di complessa gestione;

in presenza possono essere consegnati reminder, regoli, flow-chart ,utili alla gestione di terapie complesse che richiedono aggiustamenti di dose o valutazione di interazioni;

la durata complessiva degli incontri si riduce; •

Le indicazioni della nota ribadiscono che:

in tutte le strutture i medici possono ricevere gli informatori per appuntamento ainizio o a fine ambulatorio nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio da COVID 19 (mascherina chirurgica, lavaggio delle mani con soluzioni disinfettanti, distanziamento fisico, attesa fuori dagli spazi comuni se troppo affollati) al fine di non interferire con l’attività ambulatoriale;

le sedi degli incontri, sulla base delle caratteristiche delle strutture possono essere sale riunioni o gli studi medici o spazi non occupati da altre attività;

A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO SI CITANO ALCUNE STRUTTURE DOVE PUO’ ESSERE SVOLTA ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE IN PRESENZA NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA

Poliambulatorio Mengoli

E’ a disposizione una sala riunione. È possibile ricevere su appuntamento, senza creare intralcio ai pazienti o togliere tempo al lavoro istituzionale.

Casa della Salute Zola Predosa:

Viene misurata la temperatura all’entrata per approcciarsi agli ambulatori. Ci sono percorsi stabiliti, le uscite e le entrate sono separate. Gli ambienti sono ampi, si può mantenere agevolmente la distanza tra utenti. Possibile la gestione degli appuntamenti per IS ad orario, ad inizio o a fine ambulatorio.

Sede Ausl di Sasso Marconi:

Gli accessi sono registrati e si può entrare solo previo appuntamento concordato, è necessario riferire all’entrata con chi si ha appuntamento. Possibile gestione appuntamenti per IS ad inizio o fine ambulatorio.

Casa della salute Granarolo:

Si accede alla struttura solo se chiamati e con appuntamento. Possibile gestione appuntamento per IS ad orario, prima o dopo le visite.

Casa della Salute Casalecchio:

Vi sono Specialisti Ambulatoriali. Accesso contingentato per tutti. Si possono organizzare appuntamenti a fine ambulatorio, gli spazi di attesa sono molto ampi e comunque è possibile attendere fuori fino a che i pazienti non sono usciti.

Reparto Maternità Ospedale Maggiore:

Solo previo appuntamento si può entrare e salire all’ultimo piano negli studi medici dove non si svolge attività clinica.

Casa della Salute del Navile:

I pazienti entrano solo con appuntamento ad orario, con rigorosi controlli. La struttura è di nuova costruzione, con spazi molto ampi e molte stanze non sede di attività clinica. È possibile l’accesso per IS solo con appuntamento concordato, a inizio o a fine ambulatorio.

Poliambulatorio Max Ivano Chersich:

Ingressi contingentati per pazienti con appuntamento ad orario, con rigorosi controlli. È possibile l’accesso per IS solo con appuntamento concordato solo ad inizio o fine ambulatorio.

Poliambulatorio Budrio

Ogni medico ha la sua sala d’aspetto, a parte un corridoio centrale. È possibile l’accesso per IS solo con appuntamento concordato solo ad inizio o fine ambulatorio.

Ospedale Molinella

Possibilità di due ingressi separati e ogni medico ha una sala d’aspetto durante suo turno di ambulatorio. È possibile l’accesso per IS solo con appuntamento concordato solo ad inizio o fine ambulatorio.

Casa della salute di San Pietro in Casale

Stabile molto grande e spazioso, con sale d’aspetto riservate per ogni medico e possibilità di accesso da due entrate. È possibile l’accesso per IS solo con appuntamento concordato solo ad inizio o fine ambulatorio.

Poliambulatorio Baricella

Tre medici di medicina generale con orari sfalsati uno dall’altro. È possibile l’accesso per IS solo con appuntamento concordato solo ad inizio o fine ambulatorio.

Ospedale Crevalcore

Stabile nuovo e spazioso, ogni medico di medicina generale che ha una sala d’aspetto privata: unica eccezione, una sala d’aspetto condivisa fra un PLS e un MMG. È possibile l’accesso per IS solo con appuntamento concordato solo ad inizio o fine ambulatorio e nel rispetto delle norme di distanziamento fisico.

San Giovanni in Persiceto

Situazione provvisoria, in quanto gli ambulatori sono stati trasferiti temporaneamente in alcuni container vicino all’ospedale: due ampie sale d’aspetto con mai più di due medici che lavorano contemporaneamente. È possibile l’accesso per IS solo con appuntamento concordato solo ad inizio o fine ambulatorio.

Pieve di Cento

Al primo piano attività specialistica Al secondo piano attività dei MMG. È possibile l’accesso per IS solo con appuntamento concordato solo ad inizio o fine ambulatorio.

Ospedale Bellaria

Dove possibile rispettare le regole di distanziamento fisico è possibile l’accesso per IS solo con appuntamento concordato solo ad inizio o fine ambulatorio oppure presso gli studi dei medici, sempre solo su appuntamento.

Nel Padiglione G IRCCS Neuroscienze vi sono disponibili anche due sale per riunioni che ad orari definiti potrebbe essere dedicate agli incontri con gli Informatori.

Sopra al Padiglione centrale di Ingresso presso la Biblioteca storica potrebbe essere indicato un orario di accesso per svolgere incontri di IS.

Ospedale Maggiore

Presso la Biblioteca situata al piano -1 è possibile l’accesso per IS solo con appuntamento concordato in orario dedicato e definito. Dove possibile rispettare le regole di distanziamento fisico è possibile l’accesso per IS solo con appuntamento concordato solo ad inizio o fine ambulatorio oppure presso gli studi dei medici, sempre solo su appuntamento.

All. 1: regole accesso strutture ausl bologna