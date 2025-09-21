NewsNews fedaiisf

A Messina giornata nazionale SLA. La partecipazione della Sez. AIISF e il ricordo di Angelo Passini

Giornata nazionale Sla: a Messina un focus sulla malattia

Gazzetta del Sud – 20 settembre 2025 di Rachele Gerace

La Sla, Sclerosi laterale amiotrofica è una malattia neurodegenerativa che colpisce primariamente i motoneuroni, ossia le cellule nervose dedite al controllo muscolare. Solo in Italia ogni anno colpisce da uno a tre nuovi individui su 100.000 persone, con alcune importanti preoccupazioni sul piano clinico.

Ad oggi non esistono, infatti, trattamenti mirati che rallentino o interrompano la progressione della malattia, che ha una durata media molto breve, di circa 3-4 anni.

Anche Messina ha aderito alla giornata nazionale dedicata a questa malattia: a organizzarla l’associazione Cambiamenti presieduta da Giuseppe Caristi con un focus al centro Esisto di Villa Dante nel corso del quale si è posto l’accento sui risvolti sociali della malattia e sull’importanza dell’assistenza e dell’accompagnamento familiare, come ha sottolineato la direttrice dell’Unità di malattie neurodegenerative ad elevata complessità assistenziale dell’Azienda Policlinico Sonia Messina.

Una iniziativa, patrocinata dal Comune con la Terza municipalità, che ha visto la partecipazione in rete di diverse realtà del territorio come l’Associazione mogli medici italiani e la Federazione delle associazioni italiane degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.

Nel corso dell’evento, moderato dal giornalista Emilio Pintaldi, è stato ricordato, con la consegna ai familiari di una targa, Angelo Passini vicepresidente di Cambiamenti Aps, recentemente scomparso. Questo gesto rappresenta il riconoscimento dell’impegno e della dedizione dimostrati dal compianto Angelo Passini nella lotta contro la SLA.

Ad intervenire, oltre alla professoressa Messina l’assessora ai Servizi sociali del Comune di Messina Alessandra Calafiore, il presidente della Terza municipalità Alessandro Cacciotto, l’avvocato Francesca De Domenico presidente dell’Ammi sezione di Messina, Angelo Bagnara presidente dell’Aiisf, Salvatore Messina coordinatore del Fedaisf Sicilia, Antonio Cucinotta di Cambiamenti.

Durante la mattinata spazio alla presentazione di un bellissimo volume fotografico “L’Anima dei Pupi” di Alessandro Ingoglia Edizioni Museo Pasqualino. La presentazione dell’opera fotografica è stata affidata al Prof. Rosario Perricone, Direttore Edizioni Museo Pasqualino, che ha illustrato il progetto che unisce tradizione siciliana, arte fotografica e sensibilizzazione sociale.

Alessandro Ingoglia nasce a Palermo nel 1976. Dopo un percorso da musicista si laurea in ISF e contemporaneamente sviluppa la passione per la fotografia. L’ opera fotografica, da lui realizzata, in numero di 80 copie, è stata consegnata dall’editore ad un prezzo politico. Sarà distribuita in cambio di una donazione che corrisponde al prezzo di copertina. Il ricavato andrà destinato ad una progettualità dell’associazione che ricorderà nel tempo l’ attività di Passini.

Una foto ricordo di Angelo Passini (al centro)

Foto di Redazione Fedaiisf

Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

