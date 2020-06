Sez. AIISF Bergamo. Lettera ai medici con questionario per condividere le modalità di ripresa attività di informazione scientifica

A partire da fine febbraio abbiamo sollecitato le nostre aziende di modo che riconoscessero la situazione di criticità, e Vi lasciassero liberi di concentrarVi sulla gestione dei pazienti in emergenza. Dato che conoscevamo la situazione in cui Versavate, Vi abbiamo sostenuto con donazioni e forniture di DPI ad ASST e ATS.

Nelle ultime settimane abbiamo tentato di riprendere l’informazione, da remoto o in presenza, dove per Voi possibile. Per noi Informatori è fondamentale ricominciare a lavorare, tornando, a ricoprire il nostro ruolo ovvero l’anello di congiunzione tra la ricerca scientifica, operata dalle nostre aziende, e la clinica effettuata da Voi medici.

La nuova l’ordinanza di Regione Lombardia (n.555 del 29/05/2020) regolamenta la nostra attività privilegiando fino al 14 giugno il lavoro da remoto, salvo casi particolari. Dal 14 giugno incontri in presenza tra le parti, sempre previo appuntamento, e con le accortezze necessarie a garantire la reciproca sicurezza.

Noi ISF di Bergamo vogliamo collaborare con Voi e con le organizzazioni di categoria per cercare delle soluzioni che garantiscano la nostra ripresa lavorativa in totale sicurezza e nel rispetto delle nuove regole. Quindi Vorremmo proporvi la costruzione di un tavolo paritetico per discutere e regolamentare le nostre visite e la gestione degli appuntamenti.

Proprio per questo Vi invitiamo a compilare un breve questionario, non vincolante, ma per noi molto importante e indicativo della situazione attuale, che ci consentirà di capire come iniziare a muoverci sul territorio.

Certo che il mio invito ad una condivisione dei percorsi più idonei per una sicura ripresa della nostra attività sarà da Voi accolto, Vi ringrazio e saluto cordialmente.

