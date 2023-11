Accordo con i cinesi di Eccogene. AstraZeneca produrrà una pillola dimagrante.

Diritti globali sull’agonista orale del recettore del peptide 1 simile al glucagone di nuova generazione di Eccogene, ECC5004, in monoterapia e terapie combinate.

AstraZeneca – 9 novembre 2023

AstraZeneca ed Eccogene hanno stipulato un accordo di licenza esclusiva per ECC5004, un agonista sperimentale del recettore del peptide 1 simil-glucagone orale (GLP-1RA) una volta al giorno per il trattamento dell’obesità, del diabete di tipo 2 e di altre condizioni cardiometaboliche.

I risultati preliminari dello studio di Fase I hanno mostrato un profilo clinico differenziante per ECC5004, con buona tollerabilità e incoraggiante riduzione del glucosio e del peso corporeo attraverso i livelli di dose testati rispetto al placebo.

Sharon Barr, Vicepresidente esecutivo, Ricerca e sviluppo biofarmaceutici di AstraZeneca, ha dichiarato: “Con il numero di persone che vivono con patologie cardiometaboliche e obesità che oggi supera già un miliardo, è necessaria un’innovazione continua e opzioni terapeutiche di prossima generazione. Basandosi sui promettenti dati clinici di Fase I generati da Eccogene, riteniamo che questa molecola orale di GLP-1RA potrebbe offrire alternative alle attuali terapie iniettabili sia come potenziale monoterapia che in combinazione per malattie cardiometaboliche come il diabete di tipo 2, così come per l’obesità. ECC5004 rafforza ulteriormente la nostra pipeline esistente affrontando sia le vie incretiniche che quelle non incretiniche, compreso il nostro doppio agonista GLP-1/glucagone [AZD9550] e l’analogo dell’amilina a lunga durata d’azione [AZD6234]”.

Jingye Zhou, amministratore delegato di Eccogene, ha dichiarato: “Il GLP-1RA rappresenta una classe di farmaci molto importante per molteplici malattie cardiometaboliche; attualmente non esiste una piccola molecola GLP-1RA approvata disponibile per via orale. La piccola molecola GLP-1RA, come ECC5004, potrebbe potenzialmente offrire maggiore praticità di dosaggio e facilità d’uso rispetto alle terapie GLP-1RA esistenti. AstraZeneca ha notevoli capacità globali nello sviluppo clinico e nella commercializzazione. Questa importante collaborazione tra Eccogene e AstraZeneca accelererà lo sviluppo di ECC5004, una piccola molecola GLP-1RA disponibile per via orale a basso dosaggio, una volta al giorno, a beneficio dei milioni di pazienti in tutto il mondo che convivono con queste malattie”.

I GLP-1RA rappresentano un’importante opzione terapeutica per le persone che vivono con malattie metaboliche come il diabete e l’obesità. Hanno dimostrato di essere efficaci nel ridurre l’emoglobina A1c (HbA1c), promuovere la perdita di peso e ridurre il rischio di eventi cardiovascolari imitando l’ormone GLP-1.1

Considerazioni finanziarie

Secondo i termini dell’accordo, Eccogene riceverà un pagamento anticipato iniziale di 185 milioni di dollari. Inoltre, Eccogene riceverà anche ulteriori 1,825 miliardi di dollari per i futuri traguardi clinici, normativi e commerciali e royalties scaglionate sulle vendite nette dei prodotti.

In base all’accordo, ad AstraZeneca vengono concessi i diritti globali esclusivi per lo sviluppo e la commercializzazione della piccola molecola GLP-1RA ECC5004 di Eccogene per qualsiasi indicazione in tutti i territori ad eccezione della Cina, dove Eccogene ha il diritto di co-sviluppare e co-marketing in Cina insieme ad AstraZeneca.

ECC5004 è una piccola molecola GLP-1RA a basso dosaggio, somministrabile una volta al giorno, attualmente oggetto di uno studio clinico di Fase 1 negli Stati Uniti su partecipanti sani e pazienti con diabete di tipo 2. Negli studi preclinici è stato dimostrato che ECC5004 possiede profili di efficacia e sicurezza desiderabili.

AstraZeneca nel CVRM

Cardiovascolare, renale e metabolismo (CVRM), parte di BioPharmaceuticals, costituisce una delle principali aree di ricerca sulle malattie di AstraZeneca ed è un fattore chiave di crescita per l’azienda. Seguendo la scienza per comprendere più chiaramente i collegamenti sottostanti tra cuore, reni, fegato e pancreas, AstraZeneca sta investendo in un portafoglio di farmaci per la protezione degli organi rallentando o arrestando la progressione della malattia e, in definitiva, aprendo la strada verso terapie rigenerative. L’ambizione dell’Azienda è quella di migliorare e salvare la vita di milioni di persone, comprendendo meglio le interconnessioni tra le malattie CVRM e prendendo di mira i meccanismi che le determinano, in modo da poter individuare, diagnosticare e curare le persone prima e in modo più efficace.

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) è un’azienda biofarmaceutica globale a guida scientifica che si concentra sulla scoperta, lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci soggetti a prescrizione in oncologia, malattie rare e prodotti biofarmaceutici, compresi quelli cardiovascolari, renali e del metabolismo e respiratori. & Immunologia. Con sede a Cambridge, nel Regno Unito, AstraZeneca opera in oltre 100 paesi e i suoi farmaci innovativi sono utilizzati da milioni di pazienti in tutto il mondo. Visita astrazeneca.com e segui l’Azienda sui social media @AstraZeneca

L’amministratore delegato Pascal Soriot ha affermato che esiste un “enorme bisogno” di trattamenti per l’obesità in tutto il mondo, soprattutto in quei Paesi più poveri dove non è ancora possibile accedere a questi servizi. Il costo di produzione del farmaco dovrebbe essere “molto inferiore” rispetto ad altri medicinali, permettendo di raggiungere “un bacino di popolazione molto più ampio”. È anche in virtù di ciò che il metodo di somministrazione sarà orale e non tramite iniezione (come quello di Eli Lilly approvato recentemente), in modo da rendere più semplici le procedure.

Il farmaco non potrà essere messo in commercio prima di alcuni anni, ma i risultati dal punto di vista economico sono già notevoli. L’azienda farmaceutica anglo-svedese, dopo l’annuncio, ha registrato infatti un aumento del valore delle azioni pari al 3%, dopo aver perso il 9,2% quest’anno. L’investimento sembrerebbe essere destinato a darle molto profitto. La domanda del medicinale di questo genere iniettabile Wegovyha fatto infatti lievitare le azioni di Novo Nordisk di quasi il 50% da inizio anno. Considerato che il bacino di consumatori è mondiale, il successo potrebbe essere simile o addirittura superiore. (Fonte: il sussidiario)

