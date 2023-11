AIFA. Spesa farmaceutica primo semestre 2023

L’AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze con la medesima cadenza; viene anche verificato l’eventuale superamento a livello nazionale dei tetti di spesa, sia della spesa farmaceutica convenzionata sia per acquisti diretti secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio.

Il monitoraggio della spesa farmaceutica è condotto sulla base dei dati di spesa convenzionata e delle Distinte Contabili Riepilogative (DCR) acquisite dalle Regioni, nonché dei dati acquisiti dal Nuovo Sistema Informativo Nazionale (SIS) del Ministero della Salute, relativi alla tracciabilità del farmaco (DM 15 luglio 2004).

A decorrere dal 1° gennaio 2022 (DL 25 maggio 2021 n. 73), il Fondo istituito nel 2017 per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi oncologici e il Fondo istituito per i medicinali non oncologici, è stato unificato in un unico Fondo dei Farmaci innovativi la cui dotazione è pari a 1.000 milioni di euro, incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.