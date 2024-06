AIISF Bologna. Eletto il nuovo Direttivo

Mercoledì 29 maggio si è svolta l’Assemblea elettiva della sezione AIISF di Bologna, federata Fedaiisf, ed è stata molto partecipata.

La sede scelta per l’evento è quella di “BimboTu”, associazione che si occupa di sostenere bambini e ragazzi affetti da patologie del sistema nervoso centrale, disturbi neuropsichiatrici e disturbi alimentari, fornendo sostegno pratico e psicologico a loro e ai familiari.

Il presidente in carica Alberto Bonomo ha tenuto la relazione introduttiva riassumendo il percorso dell’ultimo triennio, ripercorrendone le tappe, ricordando le iniziative sostenute e i progetti in essere.

La segretaria Patrizia Bassu ha illustrato tutte le azioni svolte dalla sezione necessarie alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.

Il tesoriere Vincenzo Morabito ha riferito della buona situazione economica anche grazie alle numerose iscrizioni per l’anno 2024.

Sono poi state effettuate le operazioni per l’elezione del nuovo consiglio direttivo e del presidente per il triennio 2024-2027.

Presidente confermato Alberto Bonomo, il consiglio risulterà così composto:

Rosalba Epifani (vicepresidente confermata),

Patrizia Bassu (segretaria confermata),

Vincenzo Morabito (tesoriere confermato),

Ilaria Oddone (consigliera neo eletta),

Daniele Marchetti (neo eletto),

Mario Valicenti (neo eletto),

Antonella Casacanditella (confermata),

Stefano Muratori (confermato).

Nei prossimi giorni il consiglio si riunirà per avviare il corso del nuovo mandato e per mettere in opera i primi progetti presentati in assemblea.

Comunicato Sez. AIISF Bologna

– Federata Fedaiisf –