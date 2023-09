Alfasigma, opa su Intercept Pharmaceuticals da 794 milioni

Alfasigma punta al farmaco Ocaliva, l’unico trattamento di seconda linea approvato dalla FDA per la Pbc (colangite biliare primitiva), malattia autoimmune progressiva che colpisce il fegato. Nel primo semestre 2023 ha generato un fatturato di 152 milioni di dollari. L’operazione dovrebbe concludersi entro l’anno

borse.it – 25 settembre 2023

Alfasigma, azienda farmaceutica italiana, e Intercept Pharmaceuticals, azienda biofarmaceutica USA quotata al Nasdaq e specializzata nel trattamento di malattie epatiche rare e gravi, hanno firmato un accordo di fusione. Secondo i dettagli dell’accordo, Alfasigma acquisirà Intercept a 19 dollari per azione, pagando interamente in contanti. Questa acquisizione permetterà ad Alfasigma di espandere significativamente il suo portafoglio in ambito gastrointestinale ed epatologico, e di consolidare la sua presenza nel mercato statunitense.

Conforme alle condizioni stabilite nell’accordo, Alfasigma ha concordato di lanciare un’offerta pubblica di acquisto (OPA) in contanti per acquisire tutte le azioni emesse e in circolazione di Intercept. Il prezzo di acquisto proposto rappresenta un premio dell’82% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Intercept registrato il 25 settembre 2023. Questo si traduce in un investimento totale di circa 794 milioni di dollari.

La transazione sarà completamente finanziata attraverso le risorse liquide di Alfasigma e le linee di credito esistenti. Questa operazione rappresenta una significativa mossa strategica per Alfasigma, che consolida la sua posizione nel mercato farmaceutico globale.