Anniversario. Il 23 dicembre 1978 nasceva il Servizio Sanitario Nazionale

Il 23 dicembre 1978, 47 anni fa, con la Legge 833, nasceva il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Con il SSN la salute diventava un diritto, non un privilegio.

Prima di allora, e ancora oggi in molti paesi del mondo, curarsi dipendeva e dipende dal lavoro, dal reddito e…dalla fortuna.

Con il SSN lo Stato dice una cosa chiara: ogni persona conta, ogni vita ha valore. Questa svolta porta il nome di una donna: Tina Anselmi.

È ministra della Sanità e prima donna a ricoprire questo incarico.

Non è sola, ma il suo ruolo è decisivo.

Anselmi crede nella sanità pubblica e la difende con fermezza, anche contro le opposizioni politico economiche.

Una maggioranza larga e trasversale, che andava dalla DC al PCI, sostenne il progetto e varò la legge.

Ci preme ricordare che al suo interno, all’articolo 31, veniva definita la figura dell’ISF come unico professionista, coordinato dal Ministero della Sanità, legittimato a svolgere presso il medico e il farmacista l’attività di Informazione Scientifica sul Farmaco.

Grazie al SSN milioni di persone possono curarsi senza paura di non farcela.

Orgogliosi di farne parte.

L’Esecutivo Nazionale FEDAIISF

