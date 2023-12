Anniversario: 45 anni di SSN. Il ruolo degli Informatori Scientifici

In occasione del 45º anniversario dell’Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), è stata presentata la raccolta antologica “45 anni di Servizio Sanitario Nazionale” frutto della collaborazione tra Ministero della salute, Rai Teche e Raiplay.

Ministero della Salute – 15 dicembre 2023

Ad aprire l’evento un video che ripercorre, attraverso le immagini della Rai, la nascita e l’evoluzione del SSN, istituito con la legge n. 833/1978 e con l’obiettivo di attuare pienamente l’articolo 32 della Costituzione.

“Ringrazio la RAI per la realizzazione di questo video che celebra i 45 anni del Servizio Sanitario Nazionale, che è tra i migliori al mondo, e, soprattutto, per la costante collaborazione nella promozione della salute, nel pieno spirito del servizio pubblico. Il video vuole valorizzare il complesso percorso che portò all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e testimoniare la vicinanza del nostro servizio sanitario alla popolazione, in ogni contesto”.

Così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto all’’evento al quale hanno partecipato Andrea Sassano, direttore Rai Teche, Elena Capparelli, direttore di RayPlay, e Sergio Iavicoli, direttore generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della Salute.

Il Ministro, ricordando le iniziative di comunicazione e sensibilizzazione realizzate con la Rei legate agli screening oncologici e alle ondate di calore, ha sottolineato l’importanza della corretta divulgazione delle tematiche legate alla salute, che aiutano i cittadini a essere più informati ma anche consapevoli. “Attivando sinergie possiamo favorire quell’empowerment del cittadino sempre più necessario per costruire comunità più sane”, ha concluso il Ministro Schillaci.

In un messaggio inviato al Ministro, l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, ha ricordato la vicinanza tra il Ministero e la Rai ha evidenziato come le due istituzioni siano al servizio dei cittadini e presenti nella loro quotidianità.

Andrea Sassano ha auspicato ulteriori collaborazioni tra Rai Teche e Ministero, per raccontare l’evoluzione della divulgazione scientifica, invito che stato accolto dal Ministero, mentre Elena Capparelli ha sottolineato i punti di forza della piattaforma RaiPlay: la gratuità dei contenuti e l’obiettivo primario di vicinanza ai cittadini, anche nei momenti di fragilità.

Il video e la raccolta antologica di Rai Teche “45 anni di Servizio Sanitario Nazionale” sono disponibili su RayPlay a partire dal 15 dicembre 2023.

Nota: Il SSN e gli informatori scientifici del farmaco

Il 23 dicembre 1978 viene varata la Legge quadro n. 833 sulla “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”. L‘Art.31 ribalta quella che era la posizione prevalente, tendente ad affidare esclusivamente al SSN il servizio di informazione sui farmaci. Questo grazie all’emendamento dell’On.le Tiraboschi in sede di Commissione, emendamento sollecitato da ANCSIF (AIISF dal 1979). L‘Art. 29.g rimanda ad apposita legge la regolamentazione del servizio di informazione sui farmaci e della attività degli informatori scientifici. Di rilievo, comunque, è che – grazie agli interventi associativi – per la prima volta una legge dello Stato prevede la figura professionale de “L’INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO”.

Decreti attuativi:

D.M. 23-6-81- Disciplina dell’attività di Informazione scientifica sui farmaci.

DECRETO 23 novembre 1982. Disposizioni integrative e modificative del decreto ministeriale 23 giugno 1981, recante disciplina dell’attività di informazione scientifica sui farmaci.

Il 1° febbraio 1985 il Ministro della Sanità, On.le Degan, istituisce il Comitato previsto dall’art.6 del DM 23.6.81 e nomina a farne parte, fra gli altri, i Colleghi A. de Rita, D. Bruni e A. Roccatagliata.

Il 26 febbraio il Ministro della Sanità, On.le Degan, con proprio Decreto, modifica e integra i precedenti Decreti sull’informazione scientifica sui farmaci, recependo alcune osservazioni e proposte dell’AIISF

DECRETO 3 luglio 1992 Modificazioni al decreto ministeriale 23 giugno 1981 recante disciplina dell’attività di informazione scientifica sui farmaci.

