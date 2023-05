Astellas acquisisce Iveric Bio per 5,9 mld di dollari. In Italia nuovo General Manager

Tempo di shopping farmaceutico nippo-americano. Il settore è quello oftalmologico. I protagonisti si chiamano Astellas Pharma e Iveric Bio. I numeri sono rilevanti: 5,9 miliardi di dollari.

Accade così che il 30 aprile la multinazionale nipponica Astellas abbia acquisito il 100% delle azioni circolanti dell’americana Iveric al valore di 40 dollari l’una, pagando un premium price del 64% rispetto al valore azionario segnato dal titolo statunitense il 31 marzo scorso.

L’operazione, riporta la nota diffusa da Astellas, è stata finanziata grazie a nuovi fondi recuperati attraverso prestiti bancari che ammontano a circa 800 miliardi di yen e liquidità circolante. Cifre che la farmaceutica giapponese conta di restituire nell’arco di cinque-sette anni senza che l’operazione “apporti alcuna modifica alla politica dei dividendi”, precisa Astellas.

Approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società, l’acquisizione sarà completata entro il terzo trimestre di quest’anno.

La strategia che ha guidato Astellas verso l’acquisizione di Iveric è stata dettata naturalmente anche da obiettivi finanziari. L’azienda giapponese infatti prevede che l’acquisizione di Iveric Bio contribuirà agli obiettivi di fatturato per il 2025 già fissati nel suo piano strategico aziendale 2021.

(Fonte: Fortune Health – 3 maggio 2023)

Fulvio Berardo nuovo General Manager di Astellas Italia, Grecia, Malta e Cipro

health desk – 2 maggio 2023

Astellas Pharma ha annunciato che Fulvio Berardo, già direttore commerciale dell’affiliata italiana e alla guida del Field Management Center of Excellence, è stato nominato General Manager di Astellas Italia, Grecia, Malta e Cipro, ruolo che ricopre dall’1 maggio 2023. Berardo subentra a Giuseppe Maduri.

Laureato in Biologia molecolare all’Università di Torino e da vent’anni nel settore farmaceutico, Berardo ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle vendite, nel marketing, nel market access e nel Customer excellence. La più recente esperienza lo ha visto guidare un Team globale nella divisione Commercial Capabilities di Astellas. In precedenza, è stato direttore commerciale in Astellas, direttore di Business Unit cardiometabolica per Boehringer Ingelheim, azienda in cui ha lavorato per oltre 13 anni dopo gli esordi in Lusofarmaco.

«Sono orgoglioso di guidare le affiliate Astellas di Italia, Grecia, Malta e Cipro – assicura Berardo – in un momento di profonda evoluzione del settore salute e così cruciale per la storia della nostra azienda, impegnata a sviluppare e commercializzare una robusta pipeline di terapie sempre più all’avanguardia. Metterò a disposizione la mia esperienza e le mie competenze affinché queste terapie possano essere disponibili a tutti i pazienti che ne possono beneficiare».

Giuseppe Maduri resta in azienda andando a ricoprire un importante ruolo strategico a livello globale come Head of Mid-Sized Markets alla guida di sette cluster con 23 Paesi.

«Questi sei anni alla guida di Astellas Italia sono stati sfidanti ed entusiasmanti – ricorda Maduri – ricchi di soddisfazione per aver contribuito a rendere disponibili nuove opzioni terapeutiche, di cui una in pieno lockdown, in grado di migliorare e prolungare la vita di pazienti affetti da patologie oncologiche, oncoematologiche o nefrologiche. Lascio una grande squadra con una forte base valoriale, che considero indispensabile per conseguire ogni successo».