Astellas compra Audentes per 2,7 miliardi di euro

L’acquisizione fornirà al gruppo giapponese una maggiore capacità di creare farmaci innovativi per le malattie che richiedono maggiore attenzione da parte della comunità scientifica.

Plantadoce – 17 dicembre 2019

Astellas Pharma rimane determinata a diversificare la propria area di business. L’anno scorso, l’azienda si è riorganizzata attorno a quattro aree di interesse e con l’acquisizione di Audentes Therapeutics per 3.000 milioni di dollari ( 2.693 milioni di euro) ne ha aperto un quinto, dedicato alla regolazione genetica.

L’impegno di Astellas nell’acquisizione dell’azienda biotecnologica è stato determinato. In effetti, ha pagato un premio del 110% sul prezzo delle azioni alla chiusura della sessione di lunedì. L’elevato importo per il quale è stato formalizzato l’acquisto suggerisce che diverse società potrebbero aver mostrato interesse per Audentes, come riportato da FierceBiotech.

“L accelerazione dell innovazione scientifica nelle prime fasi in settori come la terapia cellulare e genetica è un approccio strategico per Astellas ed è perfettamente in linea con la missione della nostra piattaforma di lancio per le nuove società biotecnologiche e di scienze della vita”, ha affermato Kenji. Yasukawa, presidente di Astellas.