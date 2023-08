AstraZeneca fa causa al Governo USA. Una nuova legge consente la negoziazione del prezzo dei farmaci

AstraZeneca fa causa al governo Usa per Inflation Reduction Act/ “Minaccia per malati cancro e malattie rara”

AstraZeneca contro Inflation Reduction Act di Biden: il colosso anglo-svedese fa causa al governo Usa, la riforma rappresenta una “minaccia per malati cancro e malattie rara”. Ecco perché

Il Sussidiario – 26 agosto 2023

AstraZeneca si scaglia contro l’Inflation Reduction Act (Ira), sostenendo che la legge voluta da Joe Biden avrà conseguenze disastrose sulla ricerca sui farmaci per le malattie rare. Questo il motivo per il quale il colosso farmaceutico anglo-svedese ha deciso di avviare un contenzioso.

Infatti, ha annunciato di aver presentato un ricorso legale contro alcune disposizioni che consentono al governo di negoziare i prezzi su alcuni farmaci. AstraZeneca non è da sola in questa battaglia contro la legge: altri esponenti dell’industria farmaceutica hanno criticato la riforma Usa sui prezzi dei farmaci contenuta nell’Ira. Sono previste, dunque, numerose altre battaglie giudiziarie, anche da parte di importanti gruppi industriali e altre aziende farmaceutiche. Altre case farmaceutiche, tra cui Merck, BristolMyers Squibb e Johnson & Johnson, hanno già intentato causa contro la riforma, ricorda il Financial Times

Secondo AstraZeneca ci sono aspetti dell’Ira che contrastano con gli obiettivi dell’Orhan Drug Act del 1983, che secondo la casa farmaceutica anglo-svedese è progettato per incoraggiare i produttori a investire in nuove terapie per le malattie rare. «I malati di cancro e le malattie rare dipendono dallo sviluppo di farmaci ad alto rischio e bassa probabilità, che richiedono molti anni per essere sviluppati e mirati alla cura», ha dichiarato Dave Fredrickson, vicepresidente esecutivo dell’unità di oncologia di AstraZeneca.

