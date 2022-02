Il libro di Scaccabarozzi (Presidente Farmindustria). “Capitano mio capitano. Quando il lavoro diventa passione. Appunti di viaggio e di vita”

Leader si nasce o si diventa? Cosa definisce la leadership? Quali tratti caratterizzano una leadership di successo ed efficace? E quali sono i fattori che portano un “semplice” laureato in farmacia a guidare per oltre 20 anni una delle una delle più importanti aziende farmaceutiche operanti in Italia e per oltre 10 anni l’associazione industriale di un settore altamente strategico?

Il percorso di Massimo Scaccabarozzi, per 20 anni Amministratore Delegato di Janssen Italia – Gruppo Johnson & Johnson, e 10 anni Presidente di Farmindustria, aiuta a comprendere come un formidabile sistema valoriale – etica, passione, impegno, rispetto – sia la chiave della leadership del XXI secolo e riesca a ispirare e guidare verso un mondo migliore. Edizioni LSWR [fonte IBS Feltrinelli].

Il ricavato del libro sarà devoluto a “La Casa Di Lorenzo“, Onlus che fornisce servizi gratuiti ai malati di tumore e ai loro famigliari.

Incipit Introduzione e Capitolo 1

“Così ogni cosa è fatta con passione: dalle attività lavorative a quelle personali, dai viaggi, alla moto, dalla musica ai luoghi del cuore. Come un Capitano che conduce una grande nave ma che da solo, senza la ciurma, non potrebbe andare lontano.

Nonostante il mio mezzo di trasporto, ma soprattutto grazie alla mia determinazione, di lì a poco avevo ricevuto tre diverse offerte di lavoro come informatore scientifico, figura che allora nemmeno sapevo di cosa si occupasse.

Il mio modello di leadership è fondato prima di tutto sul rapporto con le persone. Se un manager considera fondamentale il rapporto umano e l’empatia con i collaboratori allora anche gli obiettivi che l’azienda si prefigge non tarderanno ad arrivare”.

Nota: Appassionato di musica, Scaccabarozzi, con i colleghi dell’azienda, ha costituito un gruppo musicale con il quale ha tenuto 140 concerti, tutti a scopo benefico.

