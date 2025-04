CCNL chimico-farmaceutico. Ipotesi di accordo. Osservatorio farmaceutico. Trattamento Economico

→ Ipotesi di Accordo CCNL Chimico-Farmaceutico

Osservatorio Farmaceutico

Le Parti condividono la necessità di un confronto approfondito sulle diverse trasformazioni concernenti il settore Farmaceutico, a seguito del mutevole contesto riconducibile alle politiche sanitarie, all’innovazione tecnologica organizzativa e ai riflessi sullo scenario internazionale.

A tal fine Farmindustria e le Organizzazioni Sindacali si impegnano ad incontrarsi con una periodicità almeno semestrale nelle seguenti Sezioni tematiche, a partire da ottobre 2022:

1) Informazione scientifica

2) Politiche sanitarie, Competitività, Investimenti, Occupazione

3) Innovazioni tecnologiche ed organizzative

4) Nuove competenze, formazione e ricambio generazionale.

Con riguardo all’informazione scientifica del farmaco, considerata la grande evoluzione in atto nell’attività specifica, le Parti – in aggiunta a quanto sopra – si impegnano ad incontrarsi con cadenza annuale, per confrontarsi sul ruolo, sugli ambiti di attività e relative competenze professionali con particolare riguardo agli impatti derivanti dalla transizione digitale e l’implementazione dell’intelligenza artificiale.

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze

Importi mensili dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR)