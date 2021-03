Come l’Europa ha gestito la pandemia di Covid? La parola agli europei

Durante la pandemia di Covid i governi di tutto il mondo hanno dovuto affrontare contemporaneamente tre sfide senza precedenti. Ma i leader europei sono stati all’altezza del compito? In collaborazione con i sondaggisti di Redfield e Wilton Strategies, Euronews ha chiesto il parere dei cittadini di quattro Paesi.

Per quanto riguarda la gestione complessiva della pandemia, solo in Gran Bretagna la maggioranza pensa che il proprio governo stia prendendo le giuste misure, con oltre il 56% che ha risposto così. Le opinioni sono più equamente divise in Italia: il 41% ha risposto come gli inglesi, la stessa percentuale ha detto no alla gestione di Roma e il 18% si è astenuto. Più o meno simile la percezione dei tedeschi, mentre più di un francese su due ha una visione negativa della risposta di Parigi.

Fonte EURONEWS: ARTICOLO