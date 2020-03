Coronavirus. EMA: Monitoraggio sulle catene di approvvigionamento farmaceutiche nell’Unione europea (UE

L’EMA e il network delle agenzie regolatorie nazionali stanno monitorando attentamente il potenziale impatto dell’epidemia della nuova malattia da coronavirus (COVID-19) sulle catene di approvvigionamento farmaceutiche nell’Unione europea (UE).

E’ stato istituito un gruppo direttivo esecutivo presieduto dalla Commissione europea il cui mandato è fornire una leadership strategica per un’azione urgente e coordinata con le Agenzie Nazionali e con le industrie farmaceutiche all’interno dell’UE nel caso in cui una crisi causata da eventi rilevanti, come l’epidemia COVID-19, rischi di avere un impatto sulla fornitura di medicinali per uso umano e veterinario.