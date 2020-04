Coronavirus. Fidia Farmaceutici dona gel igienizzanti attraverso la rete degli Informatori Scientifici. Le genialate del marketing. N.d.R. Il sindacato chiede incontro urgente

Coronavirus: Fidia Farmaceutici dona gel igienizzante e presidi alla classe medica

In questo momento di grande difficoltà per il nostro territorio, Fidia Farmaceutici, storica azienda italiana leader mondiale nella ricerca e produzione di acido ialuronico, ha deciso di donare alla classe medica gel igienizzante per la cute; l’iniziativa proseguirà poi con la donazione di dispositivi di protezione individuale, per essere ancora più

vicini ai medici che in questo momento storico combattono in prima linea la battaglia contro il nemico invisibile.

La distribuzione del materiale avviene attraverso la cospicua rete di informatori scientifici che hanno risposto con entusiasmo alla proposta lanciata dalla sede.

Segnaliamo inoltre una interessante iniziativa promossa dalla SIMP (Società Italiana Medicina Psicosomatica): SPORTELLO D’ASCOLTO E DI SOSTEGNO PER L’EMERGENZA COVID 19 Si tratta di un progetto solidale e gratuito rivolto agli operatori sanitari e ai cittadini con il supporto non condizionante di Fidia Farmaceutici

Milano Today Giorgio – 19 aprile 2020

In questo momento di grave difficoltà per Il nostro territorio, è diventato difficile e costoso reperire presidi di aiuto come un gel disinfettante mani. La Fidia Farmaceutici, storica azienda italiana dal 1946, leader nel mondo per la ricerca e la produzione di acido ialuronico, ha deciso di supportare ancor di più la classe medica, donando gel disinfettante mani ai medici del territorio. “Oltre al gel disinfettante, sono in arrivo altri dispositivi di protezione, per essere ancora più di aiuto alla classe medica. Un riconoscimento particolare va agli informatori scientifici di zona che stanno coordinando la donazione”. spiega l’Area Manager di Caserta e Napoli, dr Guido Lotti.

Marcianise salute – 19 aprile 2020

N.d.R.:

Immaginiamo l’entusiasmo degli Informatori Scientifici della Fidia che spintaneamente si sono offerti per questa genialata del marketing. Gli ISF infatti, impavidi paladini del bene, devono sfidare la sorte del contagio da coronavirus e nel contempo la legge che vieta l’uscita da casa per motivi non giustificati. E non ci dicano che questa è un’opera di pubblica utilità. è solo un furbesco metodo per aggirare la legge. Tanto poi il rischio è solo degli entusiasti ISF.

Chissà se le autorità sono a conoscenza di queste cose?