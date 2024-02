F.I.S. – FABBRICA ITALIANA SINTETICI PARTECIPA AL PROGETTO EUROPEO HORIZON 2022 – NEXTBASE E ACCOGLIE UN GIOVANE RICERCATORE NEL PROPRIO TEAM DI RICERCA E SVILUPPO

Il progetto, che coinvolge studenti di dottorato da tutto il mondo, ha lo scopo di far avanzare la ricerca per la sostituzione dei metalli nobili nella produzione di prodotti chimici e dei principi attivi farmaceutici

Montecchio Maggiore (VI), 01 febbraio 2024 – F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici è felice di annunciare il suo coinvolgimento nel progetto europeo Horizon 2022 – NextBase. Questo programma coinvolge quattro università europee e due aziende, unite per affrontare la sfida cruciale della sostituzione dei metalli nobili nelle reazioni chimiche di cross-coupling, un processo che è di grande importanza per la produzione di prodotti chimici e dei principi attivi farmaceutici.

Dal 1° dicembre 2023 al 15 gennaio 2024, laureati da tutto il mondo hanno potuto applicare per una delle 6 posizioni di dottorato all’interno del progetto NextBase e in questi giorni sta avendo luogo il processo di selezione dei candidati, con l’obiettivo di poter iniziare ufficialmente il progetto tra aprile e giugno 2024. È importante notare che, in conformità con gli obiettivi del programma, F.I.S. potrà accogliere solo candidati non residenti in Italia con lo scopo di facilitare la circolazione della conoscenza e dei giovani talenti.

NextBase fa parte del Doctoral Network Marie Skłodowska-Curie che coinvolge quattro prestigiose università europee e due aziende. F.I.S. si posiziona come una delle sole due aziende coinvolte, nonché come l’unica realtà privata italiana coinvolta nel progetto. Questa partecipazione testimonia il ruolo di leadership che F.I.S. ricopre a livello europeo, non soloper la produzione di principi attivi per l’industria farmaceutica, ma anche per la sua preziosa attività di ricerca applicata volta alla identificazione e applicazione di metodologie sostenibili per la produzione di principi attivi farmaceutici. Infatti, grazie al suo team di R&D, composto da oltre 250 professionisti altamente qualificati, l’azienda si distingue per il suo impegno costante nella realizzazione di progetti all’avanguardia, sia in termini di complessità chimica che di innovazione metodologica e tecnologica.

La catalisi è oggi sfruttata per la preparazione di circa il 90% dei prodotti chimici e farmaceutici. L’uso dei catalizzatori consente di ottenere trasformazioni chimiche efficienti limitando il consumo di materie prime ed energia. Tuttavia, un gran numero di sistemi catalitici si basa su metalli nobili, con relativi problemi di sostenibilità. Infatti, questi metalli sono soggetti a forti fluttuazioni di prezzo e sono destinati a diventare materiali sempre più rari. Inoltre, data la tossicità della maggior parte dei metalli preziosi, la soglia tollerata nei principi attivi farmaceutici è molto bassa, con un forte impatto sull’uso dell’energia e la produzione di rifiuti. Per questi motivi, la sostituzione dei metalli nobili (Palladio, Rodio, Platino) con i più abbondanti ed economici “metalli vili” (Ferro, Rame e Nichel) sta diventando un obiettivo sempre più impellente.

“L’ambizioso obiettivo di NextBase rispecchia perfettamente l’interesse di F.I.S. non solo nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, ma anche nell’ambito della sostenibilità.” Ha commentato Alfredo Paio Head of R&D presso F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici e tutor del progetto NextBase. “Siamo orgogliosi di essere un ente beneficiario di questo progetto Europeo, la cui partecipazione ci stimola ulteriormente a perseguire la nostra missione di sviluppare tecnologie all’avanguardia e creare innovazione sostenibile nel settore dei principi attivi farmaceutici e delle piccole molecole.”

Con la sua partecipazione a questo progetto, F.I.S. si conferma fedele al suo impegno per sostenere la formazione dei giovani talenti. L’azienda, infatti, partecipa al 1° Programma di Mentoring nella Divisione di Chimica Farmaceutica, un progetto che offre ai giovani ricercatori un percorso mirato alla transizione dall’ambiente accademico all’industria o ai centri di ricerca non accademici. Inoltre, collabora con cinque prestigiose università italiane, l’Università di Bologna, l’Università di Venezia, l’Università di Padova e l’Università di Trieste, per attività di consulenza e per il finanziamento di diversi corsi di dottorato sempre nell’ambito dello sviluppo di metodologie per processi sostenibili, applicazioni di nanotecnologie in campo analitico e applicazioni di metodologie statistiche e software di process modelling.

