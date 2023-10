F.I.S.- Fabbrica Italiana Sintetici – parteciperà al CPhI Worldwide 2023, la manifestazione internazionale di riferimento per l’industria chimico-farmaceutica

F.I.S.- FABBRICA ITALIANA SINTETICI RITORNA AL CPHI WORLDWIDE, IL PIÙ IMPORTANTE APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE DEDICATO ALL’ INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA

La trentaquattresima edizione dell’evento si terrà a barcellona dal 24 al 26 ottobre

Montecchio Maggiore (VI), 18 ottobre – F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A., leader in Italia e tra i principali operatori in Europa per la produzione di principi attivi per l’industria farmaceutica, annuncia la sua partecipazione a CPhI Worldwide 2023, la manifestazione internazionale di riferimento per l’industria chimico-farmaceutica.

L’evento, giunto alla sua trentaquattresima edizione, si terrà a Barcellona dal 24 al 26 ottobre 2023 e rappresenta un’importante tappa nell’agenda di FIS per sviluppare il proprio network, condividere conoscenze e confrontarsi con altri operatori nel mercato dei principi attivi.

L’attenzione per la sostenibilità, uno dei temi cardine di CPhI, è centrale nella strategia di FIS che dal 2022 ha rafforzato il proprio interesse sulle tematiche ESG con l’emissione di un Sustainability Linked Bond e ha intenzione di continuare a impegnarsi in questo ambito. Il CPhI Worldwide 2023 accoglierà oltre 100.000 professionisti provenienti da tutto il mondo, creando un ambiente ideale per lo scambio di idee e l’identificazione di nuove opportunità di crescita. FIS sarà lieta di accogliere i visitatori presso il proprio stand #4C50.

CPhI Worldwide rappresenta un’opportunità unica per FIS che mira a espandere la sua quota di mercato nel settore dei farmaci generici grazie alla divisione commerciale Generics and Animal Health, guidata da Gianluca Schiavoni. Per quanto riguarda la divisione Custom, sotto la guida di Luca Parlanti, l’obiettivo è consolidare il proprio posizionamento come partner a lungo termine per le principali aziende farmaceutiche globali.

Nel 2022 FIS ha registrato ricavi pari a 672,5 milioni di euro, con un aumento del 20% rispetto all’anno precedente e ha chiuso il primo semestre del 2023 con ricavi pari a 335,1 milioni di euro, in aumento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Gianluca Schiavoni e Luca Parlanti, Sales Director di FIS hanno commentato: “Siamo entusiasti di essere nuovamente partner di un evento di tale importanza nel nostro settore. Abbiamo pianificato diversi incontri strategici perché riteniamo fondamentale cogliere le opportunità che il mercato ci offre. In questi tempi di contesto macro caratterizzato da forti cambiamenti, l’opinione dei nostri clienti e stakeholder è ancora più preziosa, e siamo determinati a mantenere un costante ascolto delle loro esigenze per guidare le nostre azioni future.”

Comunicato ricevuto in Redazione 18 ottobre 2023